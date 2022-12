Jeep Avenger: un SUV pieno di sorprese [Video]

Jeep Avenger è la grande novità di questo 2022 per la casa automobilistica americana di Stellantis. Da alcuni giorni si sono aperti gli ordini per la versione di lancio che costa 39.500 euro e vanta un motore elettrico da 115 kW (156 cavalli) e 260 Nm di coppia e una batteria da 54 kWh che permette al modello di raggiungere 392 km di autonomia nel ciclo WLTP e addirittura i 567 km se utilizzato solo in città. Già in fase di prevendita sono state raccolte oltre 10 mila prenotazioni e anche l’apertura degli ordini sembra partita con il piede giusto.

Ecco alcuni degli Easter Egg presenti nella nuova Jeep Avenger

Forse non tutti sanno che Jeep ha l’abitudine di inserire nelle sue auto degli Easter Egg. Si tratta di piccole sorprese nascoste all’interno e all’esterno delle sue auto che i designer nascondono in modo attento nei modelli Jeep per stupire e deliziare i clienti. Anche la nuova Jeep Avenger nasconde alcune di queste piccole “gemme”.

Un video apparso su YouTube nei giorni scorsi, che vi mostriamo qui sotto, ne mostra alcune. Si parte dalla presenza di una coccinella sulla modanatura destra del tetto. Poi notiamo un omino dotato di telescopio in basso a sinistra del parabrezza. Invece in alto a destra del parabrezza notiamo la costellazione osservata dall’omino. Il profilo di una catena montuosa si trova alla base del lunotto di Jeep Avenger. Infine notiamo anche la presenza di un piccolo badge incastonato nella griglia anteriore.

Insomma tante piccole sorprese per i clienti di Jeep con il nuovo modello prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. Ricordiamo che le prime consegne di Jeep Avenger sono previste agli inizi del prossimo anno.

