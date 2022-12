Jeep conquista la leadership tra i SUV in Brasile per l’undicesimo mese di fila

A novembre, Jeep ha confermato ancora una volta la leadership tra i SUV in Brasile con una quota di mercato del 20,7 per cento nel segmento e 13.311 unità vendute. Il marchio è stato leader del segmento più importante del mercato in tutti i mesi del 2022, qualcosa di senza precedenti e che conferma la forza dei veicoli Jeep nel mercato brasiliano. Nel risultato cumulato dell’anno, la casa americana conta già 123.773 unità vendute e una quota del 20 per cento tra i SUV nel Paese.

A novembre Jeep ancora leader del segmento dei SUV in Brasile per l’undicesimo mese di fila

I modelli Jeep sono leader o tra i più venduti nelle loro categorie. Questo dimostra tutta la qualità dei modelli prodotti nello Stellantis Automotive Center di Pernambuco e la fiducia dei clienti nel marchio. Anche in un mercato competitivo e sfidante, soprattutto nel segmento più importante del Paese, quello dei SUV, Jeep ha mantenuto alta la domanda dei propri veicoli. Considerando tutti i segmenti del mercato automobilistico totale nel 2022, Jeep detiene una quota del 7 per cento.

A novembre, la Jeep Compass ha superato la soglia delle 400.000 unità prodotte in Brasile dall’inizio della sua produzione nel 2016. Un numero per pochi e conquistato con un lavoro molto serio da parte di tutti i team Jeep e Stellantis, compreso lo sviluppo, la produzione, team di vendita e post-vendita. Inoltre, il modello ha raggiunto la sua migliore quota tra i C-SUV dell’anno, con una quota del 47,5 per cento nel segmento a novembre e 6.409 unità immatricolate. Il modello è leader tra i SUV medi nel 2022, con 57.478 unità vendute negli undici mesi dell’anno e una quota del 42,4 per cento nella categoria, occupando anche una posizione tra i 10 modelli più venduti nella classifica generale auto a novembre.

Il pluripremiato Jeep Commander è un altro grande esempio del successo del marchio in Brasile. Il modello è leader assoluto tra i D-SUV e ha raggiunto a novembre una quota del 40,4 per cento nel suo segmento, con 2.422 unità immatricolate. Nel risultato cumulato dell’anno, il Commander ha già venduto 20.075 unità e detiene una quota del 35,2 per cento nella sua categoria. La nuova Jeep Renegade mantiene forti le vendite nel conteso B-SUV, con 4.475 unità immatricolate e una quota del 10,1 per cento nel segmento a novembre e circa 46 mila vendite nel risultato cumulato dell’anno.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023: solo 100 esemplari per questa versione speciale