Jeep richiama quasi 63.000 Wrangler 4xe per problemi di software

Jeep ha annunciato il richiamo di quasi 63 mila unità di Wrangler 4xe. Ogni singolo esemplare della vettura prodotto tra il 2 settembre 2020 e il 17 agosto 2022 viene richiamato a causa di problemi al software. Il rimedio per questo problema sarà un aggiornamento software del modulo di controllo del cambio automatico.

Oltre 63 mila unità di Jeep wrangler 4xe richiamate

FCA US LLC è venuta a conoscenza di questo problema nel settembre 2021. L’organizzazione per la sicurezza tecnica e la conformità normativa della casa automobilistica ha iniziato a indagare sul modello 2021-2023 di Wrangler 4xe per una perdita di forza motrice dopo che i tecnici della sicurezza hanno osservato un numero crescente di segnalazioni di questo problema.

L’indagine è proseguita fino a ottobre 2022. Finora sono state segnalate non meno di 112 richieste di assistenza clienti, insieme a ben 196 richieste di garanzia e 65 rapporti sul campo. Per comprendere le implicazioni di un problema al software del modulo di controllo della trasmissione, il documento allegato evidenzia che FCA US LLC è a conoscenza di due incidenti e un ferito causati da questo problema.

Il software malfunzionate porta all’arresto del motore causato da reazioni diagnostiche a guasti causati da una perdita di comunicazione. Sia i rivenditori che i proprietari saranno informati il ​​12 gennaio. FCA US LLC non ha emesso un ordine di stop-drive nonostante i rischi posti dall’arresto senza preavviso del gruppo propulsore. Come accennato in precedenza, tutti i veicoli Wrangler 4xe dal 2021 al 2023 vengono richiamati. Il totale complessivo per il mercato degli Stati Uniti è di 62.909 unità.

Disponibile solo come quattro porte, Wrangler 4xe negli Stati Uniti dove avviene il richiamo ha un prezzo di partenza di $ 54.735. Ai potenziali clienti vengono presentati quattro livelli di allestimento per l’anno modello 2023, a partire dalla Willys entry-level. Il resto comprende gli allestimenti Sahara, Rubicon e High Altitude.

Il sistema plug-in della Wrangler 4xe è costituito da un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri, due motori elettrici, un cambio automatico a otto velocità e una batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 17,3 kWh. La stima del produttore per l’autonomia completamente elettrica è di ben 34 chilometri.

