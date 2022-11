Nuova Fiat Panda, 600, Topolino e Multipla: ecco il piano

La pagina Instagram Fiat Gazettè ha ricreato quella che per sommi capi dovrebbe essere la gamma della principale casa automobilistica italiana nei prossimi anni secondo il piano industriale di Stellantis. Si tratta ovviamente di supposizioni dato che ufficialmente la casa italiana non ha fornito una mappa precisa di quelle che saranno le novità per i prossimi anni. Come vediamo in questo grafico pubblicato anche dal sito Passione Auto Italiane, il 2023 sarà molto ricco con il lancio di una nuova Fiat 600, della Fiat Topolino e una prima anticipazione della nuova Fiat Panda.

Nuova Fiat Panda, 600, Topolino e Multipla: i piani della casa italiana iniziano a diventare più chiari

La nuova Fiat 600 sarà la prima ad arrivare nel primo trimestre del 2023 con il lancio sul mercato a settembre del prossimo anno. La vettura come sappiamo sarà realizzata a Tychy in Polonia su piattaforma CMP di Stellantis insieme a Jeep Avenger con cui avrà molto in comune comprese le misure compatte. A seguire dovrebbe toccare alla nuova Fiat Topolino nelle vesti di quadriciclo elettrico su base di Citroen Ami. La vettura che potrà essere guidata da 14 anni in su sarà prodotta a Kenitra in Marocco dove di recente Stellantis ha confermato un investimento da oltre 300 milioni di euro.

Entro fine 2023 dovremmo anche conoscere la nuova Fiat Panda. La vettura quasi certamente sarà prodotta a Kragujevac in Serbia, anche se in proposito manca ancora la conferma ufficiale. La produzione vera e propria inizierà a metà 2024 dunque ipotizziamo che a fine 2023 saranno mostrate le prime immagini del veicolo ma che la presentazione vera e propria possa avvenire nella prima metà del 2024.

Tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 dovrebbe toccare alla nuova Fiat Multipla. L’auto dovrebbe tornare nelle vesti di SUV elettrico low cost dalle dimensioni di circa 450 cm che prenderà in un solo colpo il posto di Fiat 500X e Fiat Tipo. La sua produzione dovrebbe avvenire in Turchia su piattaforma STLA Medium di Stellantis. Infine nel 2026 dovrebbe essere svelata la nuova generazione di Fiat 500 elettrica.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda 2024: tutto quello che sappiamo fino ad ora