Maserati GranCabrio Folgore: un video mostra il suo probabile aspetto

Maserati GranCabrio Folgore sarà svelata nel corso dei prossimi anni. Questo almeno secondo quanto previsto nei piani di rilancio della casa automobilistica del Tridente svelati negli scorsi anni. Questo modello, sicuramente avrà molto in comune con la nuova Maserati GranTurismo Folgore svelata di recente.

Ecco quale potrebbe essere il design della futura Maserati GranCabrio Folgore che sarà svelata nel 2023

Nelle scorse ore sul web è apparso un video render del famoso designer Theottle che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Maserati GranCabrio Folgore quando finalmente arriverà sul mercato. La vettura, a differenza della nuova Maserati GranTurismo, arriverà sul mercato solo in versione elettrica.

Questo modello di Maserati, come anticipato in precedenza, avrà molto in comune con la nuova GranTurismo da cui si differenzierà ovviamente per l’assenza del tetto. Questo significa che rispetto alla precedente generazione non ci dovrebbero essere particolari stravolgimenti. Diciamo che si tratta più di una evoluzione piuttosto che di una rivoluzione. Ma questo non ci sorprende quando si parla di Maserati e soprattutto delle sue auto più celebri.

Ricordiamo infine che oltre ad avere molto in comune dal punto di vista estetico, le due auto condivideranno lo stesso motore. Infatti anche la nuova Maserati GranCabrio Folgore sarà dotata di un sistema propulsivo formato da tre motori con potenza superiore ai 1200 CV. Oltre a questo, la vettura del tridente offrirà tempi di ricarica rapida leader del segmento grazie al supporto a 800V. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di Maserati nel corso dei prossimi mesi.

