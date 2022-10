Nuova Abarth 500 Elettrica: ecco la prima immagine!

Soltanto ieri discutevamo della indiscrezione secondo la quale la futura Abarth 500 Elettrica, la prima elettrica del Costruttore dello Scorpione, sarà presentata durante la seconda metà del prossimo mese di novembre; nello specifico, sembrerebbe che la data effettiva di presentazione sarebbe quella del prossimo 24 novembre. Tuttavia, così come accade per le cose che si attendono e che accadono inaspettatamente, oggi è apparsa in rete la primissima immagine della nuova Abarth 500 Elettrica (vettura della quale si sconosce al momento la reale denominazione scelta dal costruttore).

A pubblicare questa prima immagine della nuova, e piuttosto attesa, Abarth 500 Elettrica è stato il Gruppo Facebook Forum Abarth Italia poi rilanciata anche dalla Pagina Facebook di Passione Auto Italiane. L’immagine, davvero la primissima che mostra il design definitivo della piccola elettrica sportiva dello Scorpione, ci mostra quelle che sono le forme scelte per implementare lo stile della prima 500 di casa Abarth alimentata da un propulsore a batteria.

È questa la prima immagine della nuova Abarth 500 Elettrica definitiva

Si tratta perciò dell’unica immagine disponibile in questo momento. La vettura è stata fotografata con “addosso” una sgargiante vernice verde, mentre l’immagine ci permette soltanto di apprezzare il frontale. Nello specifico, le modifiche rispetto alla Nuova 500 Elettrica di casa Fiat non appaiono così importanti; si nota un differente design per la parte più bassa del paraurti che ora dispone di una presa d’aria che occupa tutta la fascia centrale e dispone di due elementi laterali verniciati nello stesso colore della carrozzeria. Si nota poi l’adozione di uno spoiler e la possibilità che gli elementi semicircolari delle luci anteriori possano essere sostituiti da due inedite prese d’aria. Il muso è inoltre dominato dalla scritta Abarth che viene svincolata dal logo dello Scorpione posizionato sul cofano motore, ora di dimensioni più ridotte.

La nuova Abarth 500 Elettrica al centro di questa prima immagine ci permette di apprezzare anche un abitacolo dominato da due sedili sportivi destinati agli occupanti della parte anteriore dello stesso abitacolo, ma c’è da dire che la prospettiva non rende giustizia ad una vettura che comunque ha un compito piuttosto difficile da porsi sulle spalle. Perlomeno quello di mettere a punto una tradizione complicata per un marchio, come quello dello Scorpione, che ha fatto del sound, dei motori a combustione e del dinamismo ad essi legato dei valori assoluti di unicità ed efficacia.