Nuova Abarth 500 Elettrica: sarà presentata a novembre

La futura Abarth 500 Elettrica, della quale al momento si sconosce la denominazione ufficiale, sarà il primo modello esclusivamente concepito in elettrico del Costruttore dello Scorpione. La 500 Elettrica di casa Abarth deriverà dalla sorella a marchio Fiat, la prima 500 Elettrica mai concepita dal costruttore torinese, ed è stata già avvistata diverse volte su strada con una carrozzeria però tutt’altro che definitiva.

Nonostante ciò, pare che le indiscrezioni, in tema di presentazione ufficiale di questo particolare modello che potrebbe far storcere il naso ai puristi del marchio, vadano verso la direzione del mese di novembre. La nuova Abarth 500 Elettrica è infatti attesa al debutto entro la seconda metà del prossimo mese di novembre. Già al momento della presentazione, la nuova Abarth 500 Elettrica pare sarà perfettamente ordinabile sebbene l’approdo in concessionaria sia relegato all’estate del 2023.

La nuova Abarth 500 Elettrica disporrà di un’unità elettrica; sarà la prima volta per il marchio

Pare evidente che il sound uscente dallo scarico delle iconiche 595 e 695 di casa Abarth cesserà di essere apprezzato dai puristi del marchio, a meno di qualche ancora non noto sistema utile a mettere a punto un sound artificiale di cui attualmente nulla si conosce. Nello specifico, tuttavia, Abarth ha lanciato di recente un sondaggio utile a stabilire quello che sarà il sound che la futura Abarth 500 Elettrica sarà in grado di emettere in special modo quando la vettura procede a velocità ridotta, ovvero a velocità inferiori ai 20 km/h; ciò in virtù di una misura di sicurezza utile ad avvertire pedoni e ciclisti del suo passaggio. In ogni caso, pare si potrà anche scegliere l’eventualità di disporre dell’assenza di sound.

Chiaramente, rispetto alla Nuova 500 Elettrica di Fiat, la Abarth 500 Elettrica introdurrà un approccio stilistico differente e ovviamente maggiormente votato al dinamismo e alla sportività. Finora, i muletti avvistati nel torinese appaiono più muscolosi in generale e dotati di cerchi di più ampio diametro sebbene se ne sconosca l’effettiva impostazione stilistica che vedremo sul modello definitivo.

Dubbi sul propulsore

Non è nemmeno chiaro quanta potenza riuscirà ad erogare l’unità elettrica a disposizione della nuova Abarth 500 Elettrica. Le indiscrezioni parlano di differenti possibilità con un ventaglio di possibilità compreso attorno a cifre che dovrebbero rasentare i 160-180 cavalli di potenza in accordo con un eventuale boost di potenza aggiuntiva che potrebbe contribuire al raggiungimento spot dei 200 cavalli di potenza erogata.

In termini di autonomia, i valori di potenza piuttosto consistenti dovrebbero comunque riuscire a mantenere percorrenze nell’ordine dei 300 chilometri praticabili con una singola ricarica. Tali considerazioni in termini prestazionali permetteranno un miglioramento dei valori relativi alle velocità massima e alle percorrenze canoniche in termini di tempistiche. Bisogna inoltre comprendere come si interverrà in termini di valori di peso espressi alla bilancia.

Inizialmente, perlomeno fino alla fine del 2023, la nuova Abarth 500 Elettrica sarà affiancata in gamma all’attuale Abarth 595 per poi rimanere in pianta stabile all’interno del listino del Costruttore dello Scorpione. Ora non rimane che l’attesa, anche quella relativa alle prime ufficializzazioni che solamente Abarth potrà effettivamente produrre.