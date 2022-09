Fiat 500e: ancora leader in Europa, nonostante la frenata delle elettriche in Italia

I dati complessivi di mercato lasciano abbastanza deluse le Case automobilistiche, con la flessione del 13 per cento a luglio 2022 nel confronto anno su anno. Eppure, ciò non intacca l’aura di fascino emanata dalla Fiat 500e, una vera e propria forza della natura per quanto riguarda la commercializzazione dei mezzi alla spina.

La forte flessione delle auto elettriche in Italia non ferma l’inesauribile corsa della Fiat 500e

Ancora una volta, le vetture a zero emissioni rimangono in buona salute. Il volume delle bev è cresciuto del 20 per cento, giungendo a quota 90.139 immatricolazioni. Un’impennata notevole che va al di là di un singolo Paese, bensì riguarda l’intero Vecchio Continente o quasi. In Germania la transizione ecologica procede a gonfie vele, primo mercato con un più 13 per cento e una quota del 14 per cento; occupa la seconda posizione la Francia, con un più 69 per cento e una quota del 12 per cento. Se rapportato al quadro generale stride parecchio il crollo del 30 per cento in Italia, con una quota pari ad appena il 3,3 per cento.

Ironia della sorte, però, dai dati elaborati da Jato Dynamics, la best seller nella fascia di alimentazione green è una fulgida esponente dello Stivale, vale a dire la già menzionata Fiat 500e con 4.999 registrazioni. Dietro di lei figurano due esponenti del gruppo Volkswagen, nello specifico la ID.4 del marchio VW e Skoda Enyaq. La prima è uscita vittoriosa dalla lotta con la vettura boema per un margine davvero ridotto: 4.551 a 4.530.

Giù dal podio compaiono la ID.3 con 3.664 e la Renault Megane E-Tech Electric con 3.520. A tenere alta la bandiera di Stellantis ci pensa poi la Peugeot e-208 con 4.412, seguita da Hyundai Kona EV (3.383 unità), Dacia Spring (3.004), Cupra Born (2.986) e Hyundai Ioniq 5 (2.854). Un bel traguardo quello tagliato dalla Leonessa, anche perché la “mamma” 208 occupa la terza posizione della generale.

Occhio poi alla forte avanzate delle cinesi. Byd, il conglomerato Geely, NIO, Xpeng ed MG hanno messo a segno nel complesso un incremento del 72 per cento, toccando quota 3.501 veicoli venduti, la metà dei quali in Svezia e Norvegia, attualmente l’unica via di sbocco per diverse aziende. A fare da capofila MG con circa 3 mila esemplari.