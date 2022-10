Ram: Stellantis festeggia incredibili risultati in Brasile

Arrivano ancora buone notizie dal Brasile per il gruppo Stellantis. Questa volta non si tratta di Fiat o Jeep come avviene di solito ma del brand americano Ram. La casa americana ha registrato il suo terzo anno consecutivo di vendite record nel paese. Da gennaio, Ram (l’unico marchio di pickup premium in Brasile) ha già immatricolato 2.791 unità, secondo i dati di Fenabrave. Ciò significa che le vendite per il 2022 hanno già superato le 2.750 unità vendute per l’intero 2021.

Ram nei primi 9 mesi del 2022 ha già venduto più di tutto il 2021 in Brasile

Ram prevede che la crescita del marchio continuerà nel quarto trimestre, con il recente lancio del Ram 1500 Classic in Brasile. Offerto nei modelli Laramie e Laramie Night Edition, 1500 Classic si unirà a 1500 Rebel, 2500 Laramie e Laramie Night Edition e 3500 Laramie, Laramie Night Edition e Limited Longhorn.

Il modello clou del mese di settembre è stato il Ram 3500 che ha venduto 441 unità, diventando il veicolo premium più venduto del mese nel paese. A prendere la posizione n. 7 della lista, c’era il Ram 1500 Rebel con 148 unità.

Durante il mese sono state vendute anche 89 unità del Ram 2500. È stato sufficiente per spingere il marchio Ram al terzo posto tra i marchi premium più venduti. Introdotto a fine marzo, il Ram 3500 è diventato il leader della gamma della casa americana in Brasile con 1.182 unità vendute finora. Abbastanza scioccante considerando il costo del modello rispetto alla maggior parte dei veicoli del segmento che compongono il mercato automobilistico brasiliano.

Ram ha anche venduto un totale di 854 unità del 2500 e 755 unità del 1500 Rebel. Con una presenza ufficiale nel mercato brasiliano dal 2005, il marchio di Stellantis continua ad andare avanti nel mercato brasiliano con attualmente 58 rivenditori a livello nazionale. Entro la fine dell’anno, la casa americana prevede che 75 concessionari saranno a bordo della sua rete di concessionari.

