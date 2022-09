Ram: il futuro pickup elettrico surclasserà la concorrenza secondo il CEO

Ram Trucks non ha rivelato nessun nuovo veicolo al salone dell’auto di Detroit di quest’anno, ma l’entusiasmo che il CEO del marchio Mike Koval Jr. ha offerto in un’intervista potrebbe far pensare diversamente. Nei prossimi sei-otto mesi, il marchio mostrerà “qualcosa di straordinario”, ha previsto Koval durante lo spettacolo della scorsa settimana.

Il futuro pickup elettrico di Ram entusiasma il CEO del marchio di Stellantis

Ma quel pick-up è in arrivo, con il Ram Revolution Concept che sarà mostrato la sera prima del Los Angeles Auto Show di novembre, secondo Koval. La versione di produzione del pickup elettrico Ram, che non ha ancora un nome, sarà svelata il prossimo anno.

Koval ha assicurato che il marchio di Stellantis avrebbe “superato” ciò che i concorrenti, tra cui Ford e Chevrolet, hanno annunciato e ciò che i clienti si aspettano da un pickup elettrico. Quelle caratteristiche, ad esempio il trasporto e il traino, sono fondamentali per i clienti e Koval ha affermato che il Ram elettrico avrebbe stupito tutti.

“Sempre più intenditori di pickup sono aperti all’idea dell’elettrificazione dei loro veicoli, ma non sono disposti a sacrificare le loro caratteristiche più importanti che rendono un pickup quello che è, come il traino, il trasporto e, in futuro, l’autonomia e il tempo di ricarica. In altre parole, i pickup devono continuare a fare le cose che fanno oggi è il messaggio che stiamo ricevendo attraverso i feedback dei clienti”, ha affermato Koval.

Alcuni clienti, ha riconosciuto Koval, sono ancora preoccupati per l’autonomia dei veicoli elettrici. Ha detto che l’aspettativa di base per la portata da una carica sembra essere di almeno 500 – 600 km. “Se stai trainando un rimorchio da 10.000 libbre dietro il tuo veicolo attraverso lo stato o attraverso il paese, è sicuramente snervante dover pensare all’autonomia. Li ascoltiamo e crediamo che supereremo ciò che altri hanno annunciato con il nostro portafoglio più completo di soluzioni elettrificate a partire dal 2024″, ha affermato Koval, che è stato nominato al suo attuale incarico di guida del marchio Ram per Stellantis nel gennaio 2021.

Ha definito questo un “periodo di trasformazione nella storia del marchio”. Ram, che si sta anche preparando per il suo primo lancio di veicoli elettrici il prossimo anno con il veicolo elettrico a batteria ProMaster e ha “grandi” novità per i furgoni pesanti in programma per la prossima Fiera di Stato del Texas, potrebbe finalmente essere pronto per svelare un pick-up di medie dimensioni. È un segmento popolare effettivamente creato dalla Dodge Dakota per l’anno modello 1987, ma che l’azienda in seguito ha abbandonato.

Koval ha detto che sta “giocando” con l’idea di portare un concept car di medie dimensioni al salone dei concessionari di Ram – il primo dal 2015 – previsto per marzo a Las Vegas. Ottenere quel feedback è fondamentale, ha detto.

Il mercato dei pickup di medie dimensioni offre la più grande opportunità di spazio libero per il marchio, ha affermato Koval, riconoscendo che il nome Dakota ha molta eredità ma che è troppo presto per dire come potrebbe essere chiamato quel concept car.

Per quanto riguarda i pickup più piccoli, Koval è stato in Sud America a marzo e ha visto alcuni piccoli pickup compatti che sembrano “davvero, davvero buoni” e potrebbero adattarsi bene al mercato statunitense.

