Stellantis: 7 lanci di auto elettriche e ibride in Brasile entro il 2025

Di recente, Stellantis ha ampliato la partnership per espandere l’infrastruttura di mobilità elettrica in Brasile. Nella stessa occasione, il gruppo automobilistico ha ribadito che intende ampliare la gamma di auto elettriche e ibride nel Paese, con almeno sette lanci entro il 2025. La previsione è che entro il 2025 Stellantis avrà altre sette unità elettriche e ibride vendute nel Paese”, sottolinea Breno Kamei, Head of Programs and Product Planning (all brands) & Head of RAM Brand per il Sud America.

7 nuovi lanci di auto elettriche e ibride per Stellantis in Brasile

L’attuale gamma di veicoli elettrici di Stellantis nel paese comprende i modelli Fiat 500e, Peugeot 208 e-GT, Peugeot e-Expert e Citroën e-Jumpy, oltre alla Jeep Compass 4xe plug-in hybrid. I prossimi lanci elettrificati non sono stati ancora dettagliati, ma ci aspettiamo ancora il SUV elettrico compatto Peugeot e-2008 per quest’anno.

E considerando l’attuale gamma del gruppo in Europa, ci sono possibilità per modelli come la Peugeot 3008 PHEV, la Citroën e-C4, oltre alla futura C3 elettrica e la Peugeot E-308 recentemente presentata , per non parlare degli altri veicoli commerciali elettrici della Peugeot e della Citroën.

A sua volta, il marchio Jeep ha annunciato nei giorni scorsi una linea di veicoli elettrici che mette in evidenza Jeep Avenger, un SUV elettrico compatto di poco più di 4 metri e più piccolo della Renegade, oltre alle inedite Jeep Recon e Wagonner S, anch’esse completamente elettriche e pensato per il mercato statunitense, almeno inizialmente, ma che in seguito raggiungerà altri mercati.

In questo caso, la piccola Jeep Avenger in versione 100% elettrica sembra essere tra questi il modello più adatto per poter in futuro arrivare anche nel mercato auto del Brasile, non escludendo comunque che successivamente possano arrivare in America Latina anche i due SUV più grandi.

