Nuova Alfa Romeo Giulietta e MiTo: ecco che fine potrebbero fare

Si parla spesso di nuova Alfa Romeo Giulietta e MiTo. Le due auto per tanti anni sono state protagoniste delle vendite della casa automobilistica del Biscione in Europa e continuano ad avere molti estimatori, soprattutto qui in Italia. Sono in tanti a sperare che in futuro il nuovo CEO del brand milanese di Stellantis, Jean Philippe Imparato, possa decidere di riportare sul mercato queste due auto con una nuova generazione.

Ecco quante chance ci sono di un ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta e MiTo

La verità è che al momento le probabilità di un ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta e MiTo sono davvero basse. Infatti sembrano altri i piani della casa automobilistica del Biscione in futuro. L’obiettivo di Stellantis per il suo marchio è quello di tornare ad essere protagonisti nel segmento premium del mercato auto a livello globale e dunque serviranno auto che possano avere mercato in tutto il mondo compresi Cina e Stati Uniti.

Questo significa che Alfa Romeo punterà su auto di segmento superiore ed infatti si parla di una nuova generazione di Giulia e Stelvio. Inoltre si vocifera il debutto nel 2027 di una nuova ammiraglia che molto probabilmente sarà una via di mezzo tra una berlina e un SUV.

Di nuove Alfa Romeo Giulietta e MiTo dunque non c’è spazio per il momento. Il loro posto sarà preso da SUV. L’erede di Giulietta è già arrivato: si tratta del SUV Alfa Romeo Tonale. Quanto a MiTo invece il suo posto sarà preso dal famoso SUV che sarà svelato nel 2024 e che verrà prodotto su piattaforma CMP in Polonia a Tychy insieme a Jeep Avenger e al futuro B-SUV di Fiat. Dunque al momento nessun futuro per Giulietta e MiTo. Le cose però potrebbero cambiare dopo il 2027 se le cose andranno per il verso giusto. Con il rilancio del Biscione si aprirebbero le porte per nuovi modelli oltre a quelli già previsti.

