Alfa Romeo Tonale PHEV: il prototipo avvistato di nuovo [Foto spia]

Alfa Romeo Tonale PHEV è la futura versione top di gamma del nuovo SUV di Alfa Romeo che ha debuttato lo scorso mese di febbraio ad Arese per poi arrivare sul mercato agli inizi dello scorso mese di giugno con le versioni entry level che hanno registrato ottimi risultati che fanno ben sperare per il futuro di questo modello.

Nuove foto spia del prototipo di Alfa Romeo Tonale PHEV futura top di gamma del modello

Il debutto di Alfa Romeo Tonale PHEV, almeno secondo quanto anticipato nei mesi scorsi dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di novembre, un mese che si preannuncia piuttosto caldo per il brand premium del gruppo Stellantis che potrebbe anche rivelare gli attesi restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo Tonale PHEV sarà dotato di motore elettrificato da 275 cavalli e in assenza di una versione Quadrifoglio che per il momento non è ancora prevista sarà lei la versione top di gamma del nuovo SUV di segmento C della casa automobilistica milanese. A proposito di questo modello oggi vi mostriamo nuove foto spia di Gabetz Spy Unit pubblicate sui social da Walter Vayr che mostra il prototipo di questo modello con il classico sportellino di ricarica sul lato posteriore del SUV.

Il propulsore Q4 PHEV della Tonale integra due motori elettrici e un pacco batteria da 15,5 kWh (4,1 kWh in più rispetto a Jeep Renegade e Compass 4xe ), con un motore a benzina turbo da 1,3 litri a basso consumo di carburante e cambio automatico a 6 marce.

Questa architettura fornisce due auto in una: un veicolo elettrico a batteria dotato di un motore elettrico e un pacco batterie agli ioni di litio ad alta tensione sull’asse posteriore e un veicolo convenzionale con un motore a combustione interna (ICE) montato sull’asse anteriore, creando una vettura AWD.

Il sistema Q4 eroga una potenza totale di 275 cavalli e rende il sistema Q4 PHEV l’offerta più sportiva della gamma. Il veicolo infatti accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi. Il sistema Q4 PHEV consente al Tonale di avere un’autonomia completamente elettrica fino a 80 chilometri nel ciclo urbano e 60 chilometri in quello combinato.

