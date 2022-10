Ferrari Roma in abito da corsa Tailor Made

La Ferrari Roma è stata disegnata da Flavio Manzoni con linee di grande purezza grafica. Il suo look, da tipica granturismo italiana di alta classe, profuma di “Dolce Vita“. Non si tratta di una supercar estrema, ma ha il migliore DNA del “cavallino rampante”. Questo basta a renderla credibile per un’interpretazione stilistica in chiave racing. Proprio quello che ha fatto il reparto Tailor Made della casa di Maranello, per soddisfare i gusti di un facoltoso cliente.

Fonte di ispirazione è stata la leggendaria 250 LM, regina della 24 Ore di Le Mans nel 1965, con Jochen Rindt e Masten Gregory al volante, ma qui la livrea rende omaggio all’auto di Armand Boller e Dieter Spoerry, giunta sesta al traguardo della sfida endurance francese. Anche in questo caso la verniciatura Rosso Chiaro è completata da una striscia da corsa in Bianco e da piccoli cerchi laterali in Giallo Modena.

Richiami nobili al passato

Il numero di gara è il 27: lo stesso della 250 LM cui si connette idealmente. Alla vettura usata sul circuito della Sarthe si legano anche le alchimie cromatiche degli interni, dominati dall’uso del tessuto storico Jeans Aunde, in tinta blu, dei sedili.

Così vestita, la Ferrari Roma assume un aspetto da corsa, anche se resta evidente il suo spirito da granturismo stradale. Questa, del resto, è la sua vera identità, solo rinvigorita da una grafica più forte. La tempra prestazionale è al top, pur se nessuna modifica ha interessato la meccanica.

Non era necessario farlo, vista l’energia del motore V8 biturbo di serie, da 3.9 litri di cilindrata, che mette sul piatto una potenza massima di 620 cavalli, fra 5750 e 7500 giri al minuto, con un picco di coppia di 760 Nm, fra 3000 e 5750 giri al minuto. Una trasmissione Getrag doppia frizione F1 a 8 rapporti aiuta il conducente a scaricare a terra, sulle ruote posteriori, questa scuderia davvero rampante.

Ferrari Roma: un missile elegante

I numeri sono al top, anche se le emozioni sono ancora più intense delle cifre: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.3 secondi. La Ferrari Roma può spingersi fino ad una velocità massima di 320 km/h. Notevole il suo dinamismo in pista, anche se la danza fra i cordoli non è forse il suo habitat ideale. Viene più facile, infatti, immaginare questa GT in ambienti meno estremi, pur se ugualmente gratificanti in termini di guida.

Splendido il suo design, specie nella parte posteriore. Davanti lascia perplessi la calandra porosa, ma è l’unica nota dello stile che spacca gli animi. Per il resto, il coro dei giudizi positivi è unanime per il suo look. Queste le dimensioni: 4650 millimetri di lunghezza, 1970 millimetri di larghezza, 1300 millimetri di altezza. La Ferrari Roma ha un peso a secco di 1472 chilogrammi.