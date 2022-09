Ferrari Roma tailor made: lode a un mitico modello anni ’60

Auto uniche per clienti unici. L’esclusivo programma Ferrari Tailor Made accontenta le richieste di un altro fortunatissimo cliente della Casa del Cavallino Rampante, attraverso un progetto curato su misura. Il centro adibito alla realizzazione di progetti specifici sforna una delle sue tante meraviglie, al fine di riflettere fino in fondo il carattere e i gusti personali dell’acquirente. L’esemplare proposto consiste in una Ferrari Roma davvero unica nel suo genere. Già fantastica di per sé, senza ulteriori interventi, il gioiello a quattro ruote elevata ancor di più il blasone. A distinguerla una serie di dettagli ispirati a un celebre bolide di casa, capace di conquistare la mente e i cuori dei fan, che da decenni la seguono con affetto e trasporto.

Ferrari Roma tailor made: omaggio alla 330GTC Coupé degli anni Sessanta

La Ferrari Roma qui immortalata prende spunto dall’iconica 330GTC Coupé degli anni Sessanta. Un capolavoro sotto ogni punto di vista, rievocato mediante una produzione speciale. Guidato dall’effetto nostalgia, il proprietario ha dato delle indicazioni ben precise al dipartimento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Senza apparire retrò, la Ferrari Roma Tailor Made interpreta lo spirito di quell’epoca in chiave personale, lontana dalle rivisitazioni alle quali siamo abituati. Il tratto distintivo è la livrea, un vibrante Dark Amber, impiegato per la carrozzeria di un modello unico nel suo genere, curato dalla divisione personalizzazioni di Maranello.

Questa tonalità Dark Amber accomuna esterni e interni. Già, oltre all’immagine riflessa al di fuori, la nuance convince pure in termini di abitacolo. Una scelta denotabile dai dettagli, che un fine intenditore saprà di certo cogliere. A livello complessivo, dentro domina il contrasto tra i colori chiari del rivestimento in morbida pelle Elmo e l’aspetto scuro del nuovo trifoglio nero SuperTessuto.

Insomma, si tratta dell’ennesima opera d’arte realizzata ad hoc per un fan del Cavallino Rampante dal reparto del marchio, che, opera dopo opera, si sta guadagnano una fantastica fama tra gli appassionati. Del resto, il brand fa sempre rima con esclusività e unicità. Valori mantenuti con le new entry in listino, ad esempio il Purosangue, ed esaltato dai responsabili del tailor made, come solo i migliori sarti sanno fare.