Lancia Delta Restomod di Automobili Amos in vendita a 650 mila dollari

La Lancia Delta Integrale è una delle automobili più celebrate della storia. Come sappiamo nei prossimi anni questa vettura tornerà nella gamma di Lancia. La casa automobilistica piemontese ha confermato il suo ritorno con una nuova generazione totalmente elettrica che vedrà la luce nel corso del 2028. Negli scorsi anni un famoso tuner ha deciso di modificare questo modello. Ci riferiamo alla Automobili Amos con la sua creazione che è stata chiamata Delta Futuristica. Dopo il suo debutto anni fa, uno è spuntato sul mercato dell’usato con poco più del chilometraggio di consegna.

Lancia Delta: il restomod Delta Futurista in vendita in Florida al prezzo di 650 mila dollari

Il fondatore di Automobili Amos Eugenio Amos ha presentato l’auto all’inizio del 2018 e ha promesso di costruire non più di 20 esemplari in totale di questa vettura. Ognuno di questi modelli ha un corpo realizzato quasi interamente in fibra di carbonio e un motore che produce 330 CV.

La Lancia Delta Integrale originale aveva solo 197 CV, quindi aumentare la potenza ha richiesto una nuova aspirazione, un nuovo sistema di scarico, un intercooler aggiornato e una nuova messa a punto della centralina. Adesso la potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio manuale a cinque marce rinforzato con un differenziale a slittamento limitato.

Le modifiche alla carrozzeria di questa Lancia Delta Integrale denominata Delta Futurista tuttavia non si sono limitate alla presenza di pannelli in fibra di carbonio poiché Automobili Amos ha eliminato le porte posteriori dell’Integrale, trasformandola in una berlina molto più rigida.

A differenza dell’auto mostrata agli inizi del 2018, questa vettura ha una striscia della livrea Martini che va dal muso al pannello laterale posteriore. I cerchi in lega EvoCorse “Turbofan” sono in tinta con la carrozzeria. In totale, l’intera vettura pesa solo 1.250 kg.

L’abitacolo presenta Alcantara in rosso e nero insieme a pedali in alluminio, sedili sportivi Recaro e persino un pulsante “Overboost” con un piccolo razzo su di esso. Quando è stata presentata per la prima volta agli inizi del 2018 Automobili Amos chiedeva circa 347.000 dollari per uno dei suoi esemplari. Adesso però pare proprio che il prezzo della Delta Futurista sul mercato dell’usato sia aumentato quasi del doppio. L’auto è offerta per 649.950 dollari da Prestige Imports di North Miami Beach in Florida.

È un prezzo alto, soprattutto se si considera che un altro dei 20 esemplari di questa Lancia Delta Integrale Restomod è stato venduto per sole 212.000 a settembre ne Regno Unito. Vedremo se qualcuno deciderà di acquistare lo stesso questa vettura.

