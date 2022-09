Stellantis: a Saragozza produrrà 80 auto all’ora con l’arrivo della nuova Lancia Ypsilon

Lo stabilimento Stellantis di Saragozza produrrà circa 80 auto all’ora nel 2024, quando arriveranno la Peugeot e-208 elettrica e la nuova Lancia Ypsilon. Entrambi i modelli coesisteranno con la Opel Corsa, nelle sue versioni a combustione e zero emissioni, ma non con la Crossland o la Citroën C3 Aircross, che si sposteranno a Trnava (Slovacchia).

La previsione del management è di continuare ad assemblare tra le 50 e le 55 unità Corsa all’ora, dalle 20 alle 25 Peugeot 208 e dalle cinque alle 10 Lancia Ypsilon, anche se in quest’ultimo caso la domanda che avrà è un’incognita poiché non si conosce l’accoglienza che avrà il ritorno del marchio italiano in Europa.

Con questo cambio di vetture lo stabilimento di Figueruelas perderà, almeno in linea di principio, produzione, visto che si passerà da un tasso massimo totale di 105 unità a uno di 90, nel migliore dei casi, e 75, nel peggiore, lasciando uno dei sistemi a metà.

La produzione delle due nuove vetture nello stabilimento Stellantis di Saragozza rappresenterà una sfida, a causa aggiornamento della fabbrica data la mancanza di componenti che affligge l’intera industria mondiale. Figueruelas, infatti, sta già considerando la possibilità che questo aggiornamento non sia pronto nell’estate del 2023come era stato previsto inizialmente ma entro il Natale di quell’anno o nell’estate del 2024.

Ricordiamo che per il momento si tratta solo di indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola in quanto ora come ora Stellantis non ha ancora confermato quali auto produrrà a Saragozza. Questo vale in particolare per la nuova Lancia Ypsilon che come sappiamo è uno dei modelli più attesi tra quelli il cui lancio è stato già confermato ufficialmente da Stellantis.

La vettura arriverà nel primo trimestre del 2024. Non è stato però ancora confermato quale sarà lo stabilimento in cui il modello sarà prodotto anche se già da tempo si vocifera nella possibilità che sia proprio la fabbrica di Figueruelas vicino a Saragozza ad ospitare la sua produzione.

