Dodge Challenger e Charger Scat Pack Swinger 2023: due nuove aggiunte alla gamma Last Call

Dodge ha presentato nelle scorse ore due nuove Swinger moderne ma dall’aspetto retrò che si uniscono alla nuova gamma Last Call. La Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger 2023 e la Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger 2023 rappresentano il terzo e il quarto di sette modelli Dodge Last Call in edizione speciale e fanno un cenno allo stile unico della gamma di muscle car “swinger” lanciata verso la fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70.

L’originale Dodge Dart Swinger era un membro del club Dodge Scat Pack. Proponeva tanta potenza in un pacchetto compatto e includeva delle opzioni molto interessanti, come combinazioni di colori interni/esterni verde su verde e inserti oro e in legno. Le nuove Challenger Scat Pack Swinger e Charger Scat Pack Swinger si ispirano proprio a quel modello del passato, offrendo un aspetto esterno e interno retrò.

Dodge Challenger e Charger Scat Pack Swinger 2023: debuttano il terzo e il quarto modello della nuova gamma Last Call

La Challenger Scat Pack Swinger 2023 e Charger Scat Pack Swinger 2023 seguono le Challenger Shakedown e Charger Super Bee recentemente annunciate. Le vetture Last Call special edition celebrano le due iconiche muscle car della casa automobilistica americana, che nella loro forma attuale presto saluteranno il mercato.

Sei Challenger e Charger in versione speciale saranno rivelate fino al 21 settembre 2022. Il settimo e ultimo modello del 2023 sarà presentato al SEMA Show 2022 di Las Vegas, in programma dal 1° al 4 novembre 2022.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto che il nome dice tutto. La vettura originale aveva un carattere unico e divertente ed è la stessa reazione che il marchio di Stellantis spera con le Dodge Challenger e Charger R/T Scat Pack Swinger 2023. Le Swinger hanno sempre avuto un posto unico nel pantheon delle muscle car Dodge e queste auto moderne riportano in vita quel divertimento.

Saranno prodotti solo 1000 esemplari di ciascuna auto model year 2023, entrambe in versione widebody. Le colorazioni esterne disponibili sono F8 Green e Sublime Green, oltre alla White Knuckle.

Partendo dalle caratteristiche proposte dai pacchetti Plus Group e Shaker, la Dodge Challenger Scat Pack Swinger 2023 propone: badge Gold School Challenger sulla griglia, badge Gold School R/T Widebody sulla griglia, presa Shaker in Gold School, badge Gold School Scat Pack + Bee sullo spoiler, badge Gold School Bee sui parafanghi, grafica Retro Swinger sul parafango posteriore, cerchi Gold School da 20×11”, freni Brembo neri a sei pistoncini, trame della cornice interna in alluminio simil legno Mod Grain, sedili in nappa/Alcantara con cuciture verdi e logo Dodge Rhombi verde, badge Green Swinger sul quadro strumenti e cuciture interne verdi su console centrale e portiere.

Per quanto riguarda la Dodge Charger Scat Pack Swinger 2023, abbiamo diverse funzionalità aggiunte al pacchetto Plus Group. Tra queste abbiamo badge Gold School Scat Pack + Bee sulla griglia, badge Gold School Bee su parafango e decklid, cerchi Gold School da 20×11”, grafiche Retro Swinger sul parafango posteriore, freni Brembo neri a sei pistoncini, trame della cornice interna in alluminio simil legno Mod Grain, sedili in nappa/Alcantara con cuciture verdi e logo Dodge Rhombi verde, badge interno Green Swinger sul quadro strumenti e cuciture interne verdi su console centrale e portiere.

Le Dodge Challenger e Charger Scat Pack Swinger saranno assegnate a concessionarie Dodge specifiche, con prezzi e informazioni sugli showroom presenti su DodgeGarage.com quando gli ordini dei veicoli verranno aperti più tardi questo autunno. Il prossimo modello Dodge Last Call sarà annunciato il 14 settembre 2022.