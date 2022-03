Stellantis e LG Energy: investimento da oltre 4 miliardi

Stellantis e LG Energy Solution hanno annunciato oggi una novità molto importante. Le due aziende hanno infatti comunicato di aver sottoscritto accordi vincolanti e definitivi per creare il primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada.

La joint venture creata dalle due aziende produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio all’avanguardia per soddisfare una parte significativa dei requisiti di produzione di veicoli del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA in Nord America.

Per la nuova Gigafactory in Canada Stellantis e LG Energy Solution investono oltre 4 miliardi

La joint venture investirà più di $ 5 miliardi di CAD ($ 4,1 miliardi di dollari) per avviare le operazioni, che includeranno un nuovissimo impianto di produzione di batterie situato a Windsor, Ontario, Canada. Le attività di costruzione degli impianti dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno, con l’avvio delle operazioni di produzione nel primo trimestre del 2024.

L’impianto mira ad avere una capacità di produzione annua superiore a 45 gigawattora (GWh) e creerà circa 2.500 nuovi posti di lavoro a Windsor e nelle aree circostanti. Ciascuno dei livelli municipale, provinciale e federale del governo canadese ha accettato di sostenere pienamente il funzionamento di successo della società di joint venture.

Con lo stabilimento di produzione di batterie situato a Windsor, in Ontario, sede del più grande cluster automobilistico del Canada, Stellantis e LG Energy Solution si aspettano che lo stabilimento serva da catalizzatore per la creazione di una solida catena di approvvigionamento di batterie nella regione. Il Canada si impegna a creare un ampio ecosistema locale di batterie sfruttando, tra le altre cose, la sua leadership nella generazione di elettricità da fonti rinnovabili.

Il nuovo stabilimento fa parte dei piani della casa automobilistica per accelerare il suo investimento in veicoli elettrici per raggiungere vendite di 5 milioni di veicoli elettrici a livello globale entro il 2030. Ciò include tutte le vendite in Europa e il 50% delle vendite di autovetture e autocarri leggeri in Nord America. Insomma indubbiamente una giornata importante oggi per Stellantis che ha confermato nel giro di poche ore due nuove Gigafactory a Termoli e Windsor con un investimento di svariati miliardi di euro.

