Chrysler 300C Limited Edition già sold out in 12 ore

Il marchio Chrysler ha impiegato solo 12 ore per vendere tutte le 2.200 unità dei suoi modelli Chrysler 300C Limited Edition del 2023 dopo la sua rivelazione martedì sera. Durante l’inaugurazione, una pagina di prenotazione su Chrysler.com è andata in diretta, consentendo ai clienti di inserire i loro nomi in un elenco in base all’ordine di arrivo.

Chrysler 300C Limited Edition: in appena 12 ore sono state già tutte prenotate le 2.200 unità che verranno prodotte della vettura in edizione limitata

Sebbene siano state prenotate già tutte le auto, Chrysler sta continuando a prendere nomi per una lista d’attesa, nel caso ci sia qualcuno che si tira indietro. Ciò significa che potrebbe esserci ancora una leggera possibilità per coloro che desiderano mettere le mani su una delle Chrysler 300C Limited Edition.

In un’intervista con Motor Trend mercoledì, il CEO di Chrysler, Chris Feuell, ha dichiarato che sono state prenotate tutte le 2.000 unità per gli Stati Uniti e le 200 unità previste per il Canada.

Come ultimo evviva per l’attuale generazione della Chrysler 300 Series, la Chrysler 300C Limited Edition con motore HEMI da 6,4 litri rende omaggio alla Chrysler 300 Series e la fine di un’era: la produzione della Chrysler 300 terminerà con il Model Year 2023. Introdotta per la prima volta nel 1955 e rinata nel 2005, la Chrysler 300 rappresenta da decenni l’iconico lusso e le prestazioni americane.

L‘HEMI da 6,4 litri genera 485 cavalli. È sufficiente per alimentare la grande berlina a un tempo da 0 a 100 km orari di soli 4,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 278 km orari. Coloro che sono stati abbastanza fortunati da effettuare una prenotazione e sono stati in grado di versare un deposito sull’auto, dovrebbero ricevere la propria unità nel corso della primavera del 2023. Insomma sicuramente una iniziativa di successo per il marchio americano di Stellantis.

