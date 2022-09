Chrysler 300 riceverà una misteriosa edizione speciale prima dell’addio

Chrysler 300, che un tempo veniva venduta in Europa come Lancia Thema, un tempo era molto popolare all’estero, ma ora vive solo del suo splendore. Dopotutto, l’antica gloria delle berline sta lentamente svanendo anche all’estero, dove tutti i segmenti vengono lentamente sostituiti da SUV e crossover.

Chrysler 300: una versione speciale prima del suo addio

Tuttavia, come hanno sottolineato i nostri colleghi di CarScoops, Chrysler ha recentemente annunciato l’arrivo di una nuova edizione speciale della sua berlina Chrysler 300 che sarà progettata specificamente per questo anno modello e dovrebbe essere introdotta qualche tempo dopo. Non sappiamo nulla di più sulle sue specifiche, ma molto probabilmente potrebbe essere un modello speciale pensato per l’addio di questa auto al mercato.

Dopotutto, vale la pena ricordare che quest’anno Dodge prevede di introdurre sette edizioni speciali dei modelli Charger e Challenger, che quest’anno diranno addio ai motori a combustione interna. Anche la Chrysler 300 nel corso della sua carriera è stata in grado di offrire interessanti propulsori provenienti dall’officina della casa madre FCA/Stellantis.

SI tratta del resto di una delle poche berline americane a trazione posteriore sopravvissute a offrire motori V6 e V8. Quest’anno sarà molto probabilmente l’ultimo per la Chrysler 300, mentre in futuro la potente berlina potrebbe essere sostituita da un crossover puramente elettrico. Ma prima che l’auto dica addio, riceverà un piccolo aggiornamento dalla casa automobilistica.

Ovviamente non ci si può aspettare miracoli considerato che l’auto è arrivata al suo ultimo anno di carriera. La casa automobilistica americana ha reso disponibile solo il pacchetto tecnologico SafetyTec Plus Group anche per la versione base Touring, i cui conducenti possono aspettarsi un cruise control adattivo con funzione stop & go, abbaglianti automatici, sensore tergicristallo, avviso di deviazione dalla corsia o anteriore e posteriore sensori di parcheggio.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler: Corte d’Appello Usa respinga nuova mozione GM