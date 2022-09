Chrysler: il CEO afferma che i minivan hanno ancora un lungo futuro

Il marchio Chrysler è protagonista al North American International Auto Show di Detroit. Infatti la casa americana che fa parte del gruppo Stellantis martedì ha svelato un nuovo modello che rende omaggio al suo passato e cioè la berlina Chrysler 300C in edizione speciale. Tuttavia, Christine Feuell, CEO del brand, ha chiarito nelle sue osservazioni post-rivelazione che la visione del marchio è saldamente nel futuro. Un futuro che include lo stabilimento di Windsor Assembly come asset chiave.

C’è ancora futuro in Chrysler per i minivan

Feuell ha dichiarato: “L’elettrificazione è al primo posto nella nostra agenda. Abbiamo creato il segmento dei minivan 40 anni fa e manterremo questi modelli ancora per molto tempo. Siamo anche molto entusiasti del nostro passaggio all’elettrificazione. Usciremo con alcuni nuovi modelli molto moderni mentre attraversiamo questa fase di transizione”.

Stellantis, la società madre del marchio Chrysler, ha impegnato 3,6 miliardi di dollari per riorganizzare i suoi stabilimenti di Windsor e Brampton. Feuell non ha voluto rivelare quando sarebbe iniziata la riorganizzazione. “Ovviamente, lo stabilimento di assemblaggio di Windsor è la sede della nostra Pacifica ed è uno dei nostri impianti (Stellantis) con le migliori prestazioni in termini di qualità e produttività”, ha affermato Feuell.

“Ne sono davvero orgogliosa. Non posso parlare di prodotti futuri che verranno introdotti nello stabilimento nei prossimi anni, ma è un sito che ci ha servito molto bene fino ad ora e continuerà a farlo anche in futuro”.

Parlando con i giornalisti dopo la presentazione della Chrysler 300C in edizione speciale ad alte prestazioni, Feuell ha ribadito l’impegno del marchio di essere al 100% elettrico a batteria in Nord America entro il 2029. Ha detto che la società è stata incoraggiata dai crescenti numeri di vendita del minivan Pacifica Hybrid.

“La nostra transizione inizia davvero nei prossimi due anni, quando migreremo verso la piena elettrificazione”, ha affermato Feuell. “La cosa fantastica è che quei veicoli elettrici a batteria si adattano al profilo dei clienti che acquistano oggi Pacific Hybrid. Stiamo conquistando quegli acquirenti ora, quindi è eccitante”.

Feuell ha aggiunto che l’azienda è consapevole dei crescenti problemi di accessibilità che devono affrontare i consumatori. La sfida consiste sia nel ridurre i prezzi sia nell’affrontare l’aumento dei prezzi del carburante. “Vogliamo assicurarci che il nostro marchio di veicoli rimanga accessibile ai nostri clienti”.

La Pacifica Hybrid è stata la prima vettura del portafoglio Chrysler a offrire un’opzione elettrica. Rimane uno degli unici due minivan ibridi sul mercato dopo che Toyota ha introdotto una versione ibrida della Sienna nel 2021.

Ti potrebbe interessare: Chrysler protagonista di Electrify Expo New York