Dodge Charger Super Bee: svelato il secondo modello della nuova gamma Last Call

Dodge sta proseguendo con il lancio della gamma Last Call, svelando la nuova Dodge Charger Super Bee, il secondo di sette modelli Last Call in edizione speciale e che rende omaggio a un veicolo molto importante per lo storico marchio americano.

La Super Bee, introdotta per la prima volta nel 1968 e come modello Charger per il 1971, raggiunse lo status di leggenda nella sua breve corsa originale di quattro anni offrendo ai clienti un veicolo ad altissime prestazioni che poteva fungere sia da auto giornaliera che da “guerriero” del fine settimana in pista o nelle drag race.

Dodge Charger Super Bee: ecco la seconda vettura della gamma Last Call

La Charger Super Bee 2023 porta avanti questa eredità offrendo la Charger Super Bee più performante mai prodotta, con pneumatici adatti per le drag race, speciali badge Super Bee e grafiche dedicate sulla carrozzeria.

La Dodge Charger Super Bee 2023 segue l’introduzione della scorsa settimana della Challenger Shakedown. Le nuove Dodge Last Call celebrano le due muscle car americane, che nella loro forma attuale stanno volgendo al termine.

Sei modelli saranno rivelati fino al 21 settembre 2022. Il settimo e ultimo modello Dodge del 2023, l’ultimo del suo genere, sarà presentato al SEMA Show 2022 di Las Vegas, in programma dal 1° al 4 novembre 2022.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto che la Dodge Super Bee è più che commemorare un nome storico dell’azienda. È anche una variante Charger della Challenger 1320. L’edizione speciale offre ancora una volta un veicolo Dodge che è ugualmente a suo agio in strada o sulla pista.

Dodge prevede di produrre appena 1000 esemplari della nuova Dodge Charger Super Bee: 500 esemplari della Scat Pack in B5 Blue e 500 della Scat Pack Widebody in Plum Crazy.

Oltre alle dotazioni previste nel Plus Group e nel pacchetto Carbon/Suede, la speciale Dodge Charger Super Bee 2023 presenta una serie di caratteristiche uniche, tra cui badge esterno Super Bee sulla griglia e sui parafanghi anteriori, grafica esterna Super Bee sulla presa d’aria del cofano motore e sui parafanghi posteriori (grafica blu con B5 Blue e grafica bianca con Plum Crazy), cerchi zigrinati da 20×9,5” con pneumatici 275 per le drag race (sulla Scat Pack), cerchi da 18×11” con gomme 315 per le drag race (solo Scat Pack Widebody), sospensioni adattive con Drag Mode, kit perno cofano motore nero by Mopar, cofano motore SRT con presa d’aria funzionale e doppi estrattori di calore, terminali di scarico SRT neri, impianto frenante Brembo rosso a quattro pistoncini, badge su cruscotto Super Bee e loghi Super Bee sullo schienale dei sedili.

Ritornano quattro colori molto apprezzati dai fan di Dodge

La Dodge Charger Super Bee, come tutti e sette i modelli della nuova gamma Last Call, saranno assegnati a concessionarie specifiche, con informazioni sui prezzi e sui rivenditori condivise su DodgeGarage.com quando gli ordini verranno aperti questo autunno.

Oltre alle sette vetture special edition Last Call, Dodge celebrerà anche la sua gamma di modelli 2023 riportando in vita tre amati colori esterni storici: B5 Blue, Plum Crazy Purple e Sublime Green. Torna anche il popolare Destroyer Grey.

Le Dodge Charger e Challenger offriranno ciascuno 14 colorazioni per gli esterni in totale per il model year 2023. Le Charger e Challenger R/T 2023 avranno anche il nuovo badge 345 nel parafango, un richiamo al motore Hemi 345ci sotto il cofano.

Tutti i modelli 2023 porteranno anche la speciale targa commemorativa Last Call, rendendo ogni auto particolarmente desiderabile. La targa in alluminio spazzolato Last Call presenta il nome del veicolo e la sagoma dello stesso, oltre a Designed in Auburn Hills and Assembled in Brampton.

La casa automobilistica americana sta anche ampliando la gamma dei suoi popolari modelli Jailbreak, che sono stati introdotti all’inizio di quest’anno per Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody, sbloccando le restrizioni sull’ordine delle combinazioni di colori ed equipaggiamenti esclusivi.

Per il model year 2023, le Jailbreak saranno disponibili anche per le Challenger e Charger SRT Hellcat da 727 CV, offrendo a un numero ancora maggiore di proprietari la possibilità di costruire la propria muscle car unica nel suo genere.