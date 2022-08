Dodge Challenger Shakedown: svelato il primo modello speciale della gamma Last Call

Dodge ha svelato nelle scorse ore il primo modello della nuova gamma Last Call, che prevede il lancio di sette vetture in edizione speciale per il model year 2023, tracciando una linea che risale al 2016 per celebrare l’iconica concept car. Ecco la Dodge Challenger Shakedown 2023.

La nuova Challenger Shakedown rende omaggio al concept originale Dodge Shakedown Challenger, che ha catturato l’attenzione di molte persone quando è stata presentata al SEMA del 2016 a Las Vegas. La vettura speciale segue il tema del modello originale di interni ed esterni neri e rossi che fonde un tocco moderno e vintage.

Dodge Challenger Shakedown: ecco la nuova serie speciale della muscle car

I modelli Dodge Last Call celebrano le Dodge Challenger e Charger, che nella loro forma attuale stanno per salutare il mercato. Sei modelli Challenger e Charger in edizione speciale saranno rivelati fino al 21 settembre 2022. Il settimo e ultimo modello Dodge del 2023, l’ultimo del suo genere, sarà presentato al SEMA Show 2022 di Las Vegas, in programma dal 1° al 4 novembre 2022.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto che la Dodge Speed ​​Week potrebbe essere finita, ma il marchio americano è ben lungi dall’aver finito di scuotere il mondo delle muscle car. Sta seguendo le rivelazioni della Speed ​​Week sul futuro dei “muscoli elettrificati” nella Dodge Charger Daytona SRT Concept e nel suo primo veicolo elettrificato Dodge Hornet R/T 2023 annunciando sei modelli speciali in edizione commemorativa in poco più di un mese.

La Dodge Challenger Shakedown è davvero unica in quanto sono previsti solo 1000 esemplari in edizione speciale: 500 R/T Scat Pack in Destroyer Grey e 500 R/T Scat Pack Widebody in Pitch Black.

La Challenger Shakedown in edizione speciale avranno tutte le caratteristiche proposte da Plus Group, Technology Group, Navigation, Carbon/Suede e Dynamics Package (per la Challenger R/T Scat Pack).

Le caratteristiche proposte dalla Dodge Challenger Shakedown includono: sistema Mopar Shaker che cattura aria fredda, aspirazione Mopar Shaker, grafica Shaker sotto il cofano, grafica rossa del parafango 392, grafica spoiler Shakedown, riga shakedown con inserto rosso, stemma nero della griglia Challenger, badge unico della griglia R/T, cerchi Slingshot in nero lucido da 20 x 9.5”, cerchi da 20 x 11” in nero carbonio Warp Speed ​​(solo modello widebody), impianto frenante Brembo con pinze rosse a sei pistoncini, badge Shakedown sul quadro strumenti, sedili Premium Black Nappa/Alcantara con cuciture rosse, cuciture interne rosse su quadro strumenti, console, volante e sedili e cinture di sicurezza rosse.

Le 1000 Dodge Challenger Shakedown saranno assegnate a concessionarie specifiche, con prezzi e informazioni sugli showroom condivisi su DodgeGarage.com una volta che gli ordini verranno aperti più tardi questo autunno.

Il prossimo modello speciale verrà presentato il 31 agosto

Il prossimo veicolo della gamma Last Call di Dodge sarà annunciato il 31 agosto 2022. Oltre ai sette modelli speciali, la casa automobilistica americana celebrerà anche la sua gamma 2023 riportando in vita tre amati colori esterni storici: B5 Blue, Plum Crazy purple e Sublime green. Tornerà anche il popolare colore moderno Destroyer Grey.

Le Charger e Challenger offriranno ciascuno 14 opzioni di colore esterno in totale per il 2023. Le versioni R/T avranno anche il nuovo badge 345 sul parafango, un richiamo al motore Hemi (345ci) sotto il cofano.

Tutte le Dodge Charger e Challenger 2023 porteranno anche la speciale targa commemorativa Last Call, rendendo ogni Charger e Challenger 2023 un vero veicolo da collezione. La targa in alluminio spazzolato Last Call presenta il nome del veicolo e la sagoma dello stesso, oltre alla scritta Designed in Auburn Hills e Assembled in Brampton.

Il marchio sta anche ampliando la portata dei suoi popolari modelli SRT Jailbreak introdotti all’inizio di quest’anno per Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody. Per il model year 2023, le Jailbreak saranno disponibili anche per la Challenger e la Charger SRT Hellcat, offrendo a un numero ancora maggiore di proprietari la possibilità di costruire la propria muscle car unica nel suo genere.

Il marchio di Stellantis sta adottando un nuovo approccio per portare le due iconiche vetture nelle mani dei suoi appassionati. L’intera corsa delle Charge e Challenger 2023 sarà assegnata alle concessionarie in una volta sola, aiutando i clienti a identificare e mettere al sicuro le auto dei loro sogni più facilmente.

Infine, Dodge fornirà ai clienti una guida per individuare la Charger o la Challenger desiderata su DodgeGarage.com, che includerà informazioni su tutto l’inventario presso ogni suo showroom.