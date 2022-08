Maserati Levante Hybrid: evento da ricordare in India

Maserati ha consegnato a un cliente di Mumbai la prima unità della Maserati Levante Hybrid 2022 destinata al mercato indiano. È il secondo modello elettrificato della casa automobilistica italiana di lusso dopo la Ghibli Hybrid.

In India venduta la prima unità del SUV Maserati Levante Hybrid

Questa vettura ha debuttato per la prima volta nel 2021 in occasione del Salone dell’Auto di Shanghai 2021. La versione ibrida del SUV della casa automobilistica del Tridente dispone di una unità turbo-benzina da 2 litri abbinata a un sistema ibrido leggero da 48 volt che garantiscono 330 CV e 450 Nm. Un cambio automatico a 8 rapporti fornisce la potenza del motore a tutte e quattro le ruote.

Nei mercati esteri, Maserati Levante ha anche l’opzione di un motore V6 (regolato per produrre 350 CV e 500 Nm, e 430 CV e 500 Nm) e un V8 (580 CV e 730 Nm). I prezzi per il SUV italiano elettrificato in India partono da Rs 1,48 crore (ex showroom). L’India è considerato un mercato molto importante da Maserati che vuole crescere ancora ed espandere i propri confini conquistando nuovi clienti in tutto il mondo cone le sue nuove auto.

Ricordiamo infatti che nel 2022 sono tre le novità di Maserati. La prima l’abbiamo conosciuta a marzo e si tratta del SUV di segmento D Maserati Grecale. A fine maggio vi è stato invece il debutto di Maserati MC20 Cielo, versione cabrio della famosa auto sportiva svelata nel 2020. Infine a breve avverrà il debutto della Nuova Maserati GranTurismo che è stata già svelata in versione Folgore. E’ molto probabile che anche questi attesi modelli in futuro arriveranno in India.

