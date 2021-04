Svelato nel corso della giornata di ieri con un evento interamente digitale, il nuovo Maserati Levante Hybrid segna un nuovo passo di Maserati verso la completa elettrificazione della gamma. La nuova variante del Levante è dotata del sistema mild hybrid già visto sulla Ghibli Hybrid, modello svelato in via ufficiale la scorsa estate ed arrivato sul mercato nei mesi successivi.

Il nuovo Maserati Levante Hybrid ricoprirà un ruolo importante nella crescita delle vendite del Tridente nel corso del prossimo futuro, in attesa che il programma di elettrificazione entri nel vivo con l’arrivo dei modelli previsti dal piano industriale di Maserati svelato nel corso del 2019 e confermato definitivamente nel 2020.

In attesa delle novità future, il nuovo Maserati Levante Hybrid si mostra nel suo primo video ufficiale, diffuso in queste ore dal brand dopo la presentazione avvenuta nella giornata di ieri. Il video mostra alcuni dettagli del progetto che riprende tutte le novità introdotte dal restyling del SUV arrivato nel corso della seconda metà del 2020. Ecco il video ufficiale Performance Charged del nuovo Levante Hybrid:

Ricordiamo che il nuovo SUV elettrificato di casa Maserati può contare sul ben noto 2.0 turbo benzina con sistema mild hybrid a 48 Volt. Il motore in questione è in grado di erogare una potenza massima di 330 CV con una coppia motrice massima pari a 450 Nm. Il quattro cilindri del Levante Hybrid garantisce un’accelerazione 0-100 km/h completata in 6 secondi ed una velocità massima di 240 km/h.

Il nuovo motore del Levante elettrificato potrebbe essere proposto anche dal futuro Maserati Grecale, il D-SUV che verrà presentato nei prossimi mesi per poi arrivare sul mercato internazionale entro la fine dell’anno in corso. Il Grecale, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere disponibile in versione elettrificata già al lancio.

Dalla base del sistema mild hybrid utilizzato da Maserati per Ghibli, Levante e, probabilmente, Grecale dovrebbe essere realizzato anche il sistema mild hybrid che verrà utilizzate sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le varianti elettrificate dei due modelli della casa italiana dovrebbero essere pronte nel corso della prima parte del 2022.Maggiori dettagli in merito ai nuovi modelli elettrificati di Stellantis ed alle nuove proposte di Maserati arriveranno nei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Il video della presentazione del Maserati Levante Hybrid

Ricordiamo che è possibile riguardare su YouTube la presentazione integrale del nuovo Levante Hybrid. Ecco il video:

