Maserati GranTurismo Folgore: nuovi teaser a poche ore dal debutto

Maserati è stata molto attiva nel 2022 e dopo il lancio del SUV Grecale e della sportiva MC20 Cielo adesso toccherà alla Maserati GranTurismo Folgore. A proposito di questo modello, nelle scorse ore la casa automobilistica del Tridente ha rilasciato un’altra serie di teaser in anteprima del suo design. Nel caso di queste ultime immagini, condivise su Instagram sia dall’azienda stessa che da uno dei designer degli esterni, presentano la versione Folgore completamente elettrica dell’auto e per la prima volta la si vede senza mimetica.

Nuove immagini teaser della Maserati GranTurismo Folgore il cui debutto è imminente

In realtà nei giorni scorsi a Pebble Beach la Maserati GranTurismo Folgore era stata già avvistata mentre si stava ricaricando accanto ad una Tesla Model 3 ma in quel caso si trattava di foto non ufficiali. Diciamo che queste immagini non aggiungono molto a quello che già si sapeva. Infatti l’auto avrà fari verticali simili a quelli della supercar MC20. Tra questi fari ci sono una serie di canali d’aria nel cofano, che sono sia una scelta stilistica che pratica per migliorare l’efficienza aerodinamica.

Ci sarà anche una nuova griglia più rotonda, che presenta una singola piega ininterrotta sotto che copre la larghezza del paraurti. Quella piega porta a due prese, che ora sono più piccole, poiché si tratta di un veicolo elettrico e richiede meno raffreddamento rispetto a un tradizionale veicolo ICE. Con questo in mente, però, ci chiediamo cosa, semmai, cambierà per la variante ICE di questa vettura.

Sulla base di tutti gli scatti spia, nonché delle foto ufficiali dell’auto mimetizzata, possiamo aspettarci che il resto del design sia per la Maserati GranTurismo Folgore che per l’auto ICE sia evolutivo piuttosto che rivoluzionario rispetto alla GranTurismo attuale.

Per quanto riguarda invece il motore della nuova Maserati GranTurismo Folgore, si dice che essa si caratterizzerà per la presenza di un trio di motori elettrici capaci di produrre 1.200 CV / 883 kW che permetterebbero all’auto un tempo da 0-100 km / h in meno di tre secondi e una velocità massima oltre i 300 km / h.

Come accennato in precedenza, ci sarà anche una variante alimentata a combustione della nuova GranTurismo, che probabilmente presenterà una versione del Nettuno 3.0L biturbo V6 dell’MC20 che produce 630 CV / 463 kW e 730 Nm di coppia.

