Fiat: ha senso portare un’altra berlina media sul mercato in Brasile?

Questa settimana è iniziato a circolare un rumor in alcuni profili sui social che suggeriva la possibilità che Fiat torni ad offrire una berlina media in Brasile, segmento in cui il marchio italiano ha già operato con Marea e Linea nel non lontano passato. Ma una tale mossa avrebbe ancora senso nell’attuale contesto di mercato? Come abbiamo appreso, le voci su una possibile berlina media inedita targata Fiat sono del tutto infondate e le ragioni non mancano.

Sembra difficile che Fiat pensi ad una nuova berlina per il Brasile come anticipato da alcune indiscrezioni

Anche in Brasile le vendite di berline medie sono calate a causa dell’avanzata dei SUV anche in quel mercato. Non a caso molte case automobilistiche hanno rinunciato a questo tipo di auto in quel mercato e dunque sarebbe davvero strano che Fiat decidesse di arricchire la sua gamma con un simile modello.

Inoltre bisogna anche tenere conto di una tendenza che sta prendendo piede tra diversi produttori, in questo caso la sostituzione di berline più grandi con crossover robusti, in grado di preservare attributi legati ai tre volumi convenzionali, come una qualità di marcia superiore e un elevato comfort a bordo.

Possiamo citare come buoni esempi di questa tendenza veicoli introdotti di recente, come la Peugeot 408, la Citroën C5 X, per rimanere in Stellantis.

Pertanto, portando questa realtà nella gamma Fiat, ha molto più senso che il marchio abbia investito i propri sforzi nello sviluppo del SUV Coupé Fastback che investire le proprie risorse in una tradizionale berlina di media cilindrata.

Con il suo debutto già annunciato per il 14 settembre, il Fastback sarà sicuramente un’interessante aggiunta alla gamma Fiat, essendo un prodotto molto più competitivo.

