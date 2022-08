Fiat Fastback: sarà lanciato il 14 settembre

Il nuovo Fiat Fastback continua a far parlare di sé con i vari prototipi senza camuffamento avvistati per le strade brasiliane.

Ora, secondo i media locali, il nuovo SUV coupé verrà presentato ufficialmente il 14 settembre mentre arriverà sul mercato posizionandosi al di sopra del Pulse, offrendo una carrozzeria più grande pur mantenendo lo stesso passo del SUV compatto (2532 mm).

Fiat Fastback: il nuovo SUV coupé debutterà ufficialmente il 14 settembre

Le ultime foto rivelano un paio di esemplari del Fastback in un colore rosso molto suggestivo e in bianco, così come in altri luoghi e situazioni. Il SUV, che avrà un abitacolo molto simile a quello del Pulse, si distinguerà per la presenza di un freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold che blocca l’impianto frenante quando l’auto è ferma o in marcia.

Il nuovo modello verrà proposto con un motore turbo da 1 litro capace di sviluppare 125 CV di potenza usando la benzina e 130 CV con l’etanolo, oltre a 200 Nm di coppia massima in entrambi i casi. Accanto troveremo un cambio automatico CVT con 7 marce simulate.

Di serie, il Fiat Fastback proporrà cerchi da 18” con penumatici 215/45 R18, fari Full LED, DRL a LED, fendinebbia a LED, fanali posteriori a LED, antenna a pinna di squalo, sedili in tessuto o pelle, quadro strumenti digitale da 7 pollici, sistema di infotainment con schermo touch da 10 pollici e altro ancora.

Con il supporto Android Auto ed Apple CarPlay (entrambi wireless), il nuovo Fastback avrà un pacchetto Internet con rete 4G nativa e Wi-Fi per smartphone e altri dispositivi mobili a bordo e intorno all’auto grazie a TIM.

Saranno proposti anche climatizzatore automatico, volante in pelle con modalità Sport, paddle al volante, cruise control, avviso di deviazione della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e altro ancora.

Con una produzione prevista nello stabilimento di Betim (MG), inizialmente il Fiat Fastback sarà proposto nelle versioni Drive 1.0 Turbo CVT, Audace 1.0 Turbo CVT e Impetus 1.0 Turbo CVT.