Fiat ha spiegato perché Argo non ha il cambio automatico

Fiat Argo è una delle poche berline in Brasile a non avere un’opzione con cambio automatico nella gamma, dopo che il motore 1.8 E.torQ è stato interrotto: non soddisfaceva gli standard sulle emissioni Proconve L7. In altre occasioni i dirigenti del marchio avevano già affermato che la compatta avrebbe ricevuto il set formato dal motore 1.3 e un cambio CVT, che ha debuttato sulla Pulse. Ma questa meccanica è arrivata, solo per Cronos, lasciando Fiat Argo 2023 senza.

Fiat Argo: ecco perché non ha il cambio automatico mentre Cronos si

In una presentazione alla stampa la scorsa settimana, il team di sviluppo di Stellantis ha spiegato perché la Fiat Argo 2023 non ha ricevuto il cambio CVT contemporaneamente alla Cronos.

“La nostra ricerca ha dimostrato che i clienti del segmento B richiedono maggiormente una trasmissione CVT rispetto a coloro che acquistano una berlina”, spiega Bruno Amorim, product marketing manager di Fiat Argo e Cronos. “Ma mentre il cliente di Argo può optare per Pulse se vuole un’auto con cambio automatico, Cronos non offre ancora un’alternativa”.

La scelta è dovuta alla carenza di componenti che ha spinto Fiat a dover fare una scelta. Questo significa che Fiat Argo non avrà mai una versione automatica? Non proprio. Ufficialmente, Fiat si dice attenta al mercato, apportando adeguamenti in base alla domanda dei clienti e poiché ha accesso a più unità CVT.

Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire solo nel 2023, quando la carenza di componenti dovrebbe iniziare a diminuire. A quel punto una Fiat Argo automatica potrebbe diventare una ipotesi plausibile. Fino ad allora, chi vuole davvero un’auto del marchio italiano senza pedale della frizione in Brasile dovrà optare per Pulse o Cronos.

