Targa Florio Classica 2022: il programma dell’evento

Si avvicina l’appuntamento con la Targa Florio Classica 2022, abbinata al Ferrari Tribute to Targa Florio. Il prestigioso corteo di auto storiche, preceduto dalle “rosse” di Maranello, si snoderà su varie strade siciliane, alcune delle quali legate all’universo dorato delle corse. Degne di nota, su questo fronte, le tappe di Pergusa e sul Medio Circuito delle Madonie.

Ancora una volta si aspettano nell’isola delle belle auto, per rispolverare i ricordi di un passato romantico, il cui profumo, oggi, fa bene all’anima più che mai, vista la transizione ecologica in atto, che porterà verso modelli sempre più silenziosi e asettici sul piano emotivo.

La Targa Florio è una delle più famose corse automobilistiche al mondo. Nessun’altra gara può vantare la sua anzianità di servizio. In totale si è disputata per ben 106 volte, a partire dal 1906. Dal 1978 ha assunto la formula rallistica, ma non è questa quella che ha scritto le note della sua leggenda. Ora i momenti gloriosi della Targa Florio si rivivono nei musei tematici disseminati sul territorio e negli eventi rievocativi, che riaccendo la fiammella della passione e della memoria storica.

Anche i “cavallini rampanti” al via

Il Ferrari Tribute aggiunge le emozioni uniche regalate dalle “rosse” di ogni epoca, ma in questo caso si può parlare di una kermesse per facoltosi clienti, su auto non legate direttamente alla storia e agli anni della mitica gara ideata da don Vincenzo Florio. Insomma, un’esperienza turistica di lusso, con moderne supercar che lasciano a bocca aperta.

Ovviamente non mancheranno all’appello alcune creature d’epoca del “cavallino rampante”, più in sintonia con lo spirito celebrativo dell’evento, il cui cuore pulsante è, ovviamente, la Targa Florio Classica. Qui gli appassionati si aspettano presenze importanti, in grado di riaccendere le vibrazioni sensoriali di un passato unico e inimitabile come quello della sfida madonita.

Al momento non si hanno notizie sulla line-up, ma sarà nostra cura informarvi quando verrà resa nota la lista degli iscritti. Ammesse al via le vetture prodotte fino al 1977, anno in cui si disputò l’ultima edizione della gara di velocità. Alla Targa Florio Classica saranno abbinate la Targa Florio Legend, con auto prodotte dal 1978 al 1990, e la Targa Florio Gran Turismo, con GT stradali prodotte dal 1991: insomma, una sfilata di supercar. Poi il già citato Ferrari Tribute, riservato a possessori di vetture del marchio uscite dal sito produttivo di Maranello a partire dal 1991.

Programma Targa Florio Classica 2022

Mercoledì 12 ottobre

Possibilità di anticipare le verifiche Tecniche e Sportive

Giovedì 13 ottobre

Verifiche Tecniche e Sportive

Briefing con il Direttore di Gara

Venerdì 14 ottobre

1a Tappa: partenza da Palermo, Autodromo di Pergusa, arrivo a Palermo

Sabato 15 ottobre

2a Tappa: partenza da Palermo, Circuito delle Madonie, Palermo fine gara

Domenica 16 ottobre