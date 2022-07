Maserati GranTurismo Folgore nuove foto spia

Un prototipo mimetizzato della Maserati GranTurismo Folgore versione completamente elettrica della futura generazione della celebre vettura è apparso la scorsa settimana, ma i fotografi spia per la prima volta hanno ripreso il veicolo con il cofano aperto, dandoci la possibilità di dare una prima occhiata al suo propulsore elettrico.

Nuove foto spia in pista per la nuova Maserati GranTurismo Folgore

Come tutti i futuri modelli della gamma Maserati, la GranTurismo e la GranCabrio saranno offerte sia in versione ICE che EV. Quest’ultima, soprannominata Folgore, utilizzerà lo spazio solitamente occupato dal V6 biturbo Maserati Nettuno da 3,0 litri, per un po’ di elettronica. Il prototipo è stato immortalato all’interno dell’officina accanto alla pista, dove gli ingegneri lo stavano preparando per i test di sviluppo.

Il propulsore elettrico della Maserati GranTurismo Folgore dovrebbe produrre oltre 1.200 CV da un trio di motori elettrici. Questa cifra, qualora fosse confermata, la renderebbe la Maserati più potente di sempre.

Dal punto di vista stilistico, la variante Folgore presenterà alcune modifiche estetiche rispetto alla normale GranTurismo, pur mantenendo la maggior parte dei pannelli della carrozzeria, inclusi i fari a LED montati sul parafango, le tradizionali proporzioni da gran turismo e la coda sexy con luci posteriori ispirate alla MC20. Tra le differenze, ci sarà una griglia specifica del modello, prese d’aria del paraurti più sottili, un nuovo set di ruote, oltre all’assenza dei quattro terminali di scarico.

La Maserati GranTurismo Folgore dovrebbe debuttare nel corso del 2023, insieme alla GranTurismo con motore ICE. Entro il 2025 il marchio automobilistico del Tridente offrirà varianti Folgore di tutta la sua gamma.

Maserati si è impegnata a diventare un marchio esclusivamente per veicoli elettrici entro il 2030, il che significa che interromperà la produzione di ICE, almeno per i suoi modelli stradali. Si tratta di un destino comune a tutte le case automobilistiche che fanno parte del gruppo Stellantis, dato che il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha deciso di puntare sull’elettrico non avendo del resto alternative. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto nel corso delle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Maserati svela Project24: versione da corsa da 740 CV della M2C20