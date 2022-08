Alfa Romeo: le tante novità annunciate fanno crescere l’attesa

Alfa Romeo nei prossimi anni porterà sul mercato numerose novità. La prima l’abbiamo già vista si tratta del SUV di segmento C Tonale che a febbraio è stato presentato, a giugno ha debuttato in concessionarie e a fine luglio ha già raccolto circa 14 mila ordini.

Cresce l’attesa di conoscere le nuove auto di Alfa Romeo

Adesso che il modello finalmente è realtà cresce l’attesa di sapere come saranno le altre auto della casa automobilistica del Biscione. La prima ad arrivare sarà ad inizio del 2023 la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Molto probabilmente si tratterà solo della versione concept car con l’auto di produzione che arriverà un paio di anni dopo. Questa vettura sportiva arriverà sul mercato in edizione limitata è probabilmente servirà a dare l’addio al motore V6 di Alfa Romeo utilizzato in modelli quali Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Poi toccherà al futuro B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia dal 2024 su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e che sarà la prima auto elettrica al 100 per cento della casa automobilistica del Biscione pur conservando in gamma anche versioni con motore a combustione.

Poi nel 2025 toccherà alla nuova Alfa Romeo Giulia che potrebbe avere una doppia anima con versione berlina rialzata e versione berlina coupé. Nel 2026 sarà la volta della nuova generazione del SUV Stelvio mentre nel 2027 toccherà alla futura top di gamma una ammiraglia che Imparato di recente ha confermato pur non volendo confermare il tipo di carrozzeria che avrà.

Potrebbe trattarsi di una grande berlina, di un E-SUV o di una via di mezzo. Quello che è certo è che sarà sviluppato negli Stati Uniti per quel mercato li oltre che per la Cina e prodotto in Italia a Cassino o Pomigliano che rimarranno quartier generale per le future auto della casa automobilistica del Biscione.

Ricordiamo inoltre che si dice che possa arrivare anche una nuova Alfa Romeo Duetto anche questa in edizione limitata come la nuova 33 Stradale ma probabilmente con soli motori elettrici al 100 per cento. Con queste auto il Biscione cercherà di tornare grande nel segmento premium del mercato auto a livello globale puntando più sulla qualità che sulla quantità e cercando di dare serio filo da torcere a livello globale alle rivale tedesche di Audi, Bmw e Mercedes.

