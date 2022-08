Alfa Romeo: entro fine anno sapremo come sarà l’ammiraglia

L’ammiraglia del Biscione è uno dei quei modelli che sono stati già confermati nel futuro di Alfa Romeo e che stanno suscitando forti curiosità da parte di appassionati e addetti ai lavori. A proposito di questa vettura, che sarà lanciata sul mercato nel 2027 e il cui sviluppo sarà realizzato negli Stati Uniti, ci sono ancora dubbi su che tipo di design avrà.

Entro fine anno sapremo come sarà la nuova ammiraglia di Alfa Romeo

E’ stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a dire che lui e il suo team stanno ancora valutando se si tratterà di un SUV, di una berlina o di una via di mezzo. In ogni caso non si tratterà di un modello simile a Bmw X5 come invece si era pensato in un primo momento. Infatti lo scorso mese di marzo Imparato aveva rivelato in un’intervista il lancio nel 2027 di un SUV in stile Bmw X5 ma a quanto pare il numero uno del Biscione ha avuto un ripensamento.

Se sarà un SUV avrà uno stile molto diverso da quello del modello della casa bavarese. Inoltre si dice che vi siano grosse possibilità che alla fine tra un SUV e una berlina venga scelta una via di mezzo e cioè un modello in stile Citroen C5 X. In ogni caso Imparato ha confermato che entro fine anno verrà presa in proposito una decisione e capiremo che tipo di design avrà la futura top di gamma della casa automobilistica milanese.

Alfa Romeo: il design della futura ammiraglia che potrebbe essere un SUV, una berlina o una via di mezzo sarà deciso entro fine anno da Jean-Philippe ImparatoQuello che è certo è che questo modello sarà fondamentale per il rilancio di Alfa Romeo. Il Biscione infatti con questo veicolo punterà a fare bene in mercati fondamentali come Stati Uniti e Cina. Non è un caso che il veicolo sarà sviluppato in Nord America anche se sarà prodotto quasi certamente in Italia.

