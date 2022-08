Zhou non è ancora preoccupato di non aver firmato per Alfa Romeo nel 2023

Guanyu Zhou non ha ancora firmato nulla per la stagione 2023 di Formula 1. Ma nonostante ciò tutto fa pensare che il suo contratto verrà allungato da Alfa Romeo F1 Team poiché la sua squadra sembra soddisfatta del suo esordio in Formula 1. Anche il pilota cinese non è preoccupato perché siamo in piena pausa estiva: si aspetta che la situazione si sistemi alla ripresa del campionato.

Guanyu Zhou dice di non essere preoccupato di non aver ancora firmato il rinnovo con Alfa Romeo

“Non penso di dovermi preoccupare per il prossimo anno”, ha risposto Zhou quando gli è stato chiesto se avesse avviato discussioni con la sua squadra per prolungare il contratto. “Sento che le trattative inizieranno intorno a Spa. Finora mi sono ambientato nella squadra e non sono preoccupato per un posto per il prossimo anno, perché sento di migliorare gara dopo gara quindi non vedo perché non dovrei rimanere”.

Zhou conferma quindi di non aver discusso per il momento con nessun’altra squadra. “Non ho parlato con nessuna squadra. Sono contento di come mi sono sistemato all’Alfa Romeo. Forse durante la pausa invernale ero preoccupato per il mio futuro, ma adesso non è così”. “Ho superato il punto in cui dovevo mettermi alla prova, ora devo diventare ancora più continuo e ovviamente continuare a progredire passo dopo passo fino alla fine dell’anno”.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da Alfa Romeo F1 team. Sebbene Zhou abbia ottenuto molti meno punti di Bottas comunque la scuderia sembra apprezzare il suo impegno e la sua dedizione alla squadra.

