Alfa Romeo E-SUV: sarà pensato e sviluppato per gli USA

Alfa Romeo E-SUV è stato ufficialmente confermato da Jean-Philippe Imparato nei mesi scorsi. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione non ha detto molto di questo modello se non che il suo debutto è previsto per il 2027. Questa auto sarà la futura top di gamma dello storico marchio milanese avendo una lunghezza intorno ai 490 cm e rivali del calibro di Bmw X5, Mercedes GLE e Audi Q6.

Alfa Romeo E-SUV sarà sviluppato negli USA ma prodotto molto probabilmente in Italia

La vettura non avrà però versioni a 7 posti in quanto Imparato vuole garantire che la sportività sia la sua principale caratteristica. Viste le dimensioni generose Alfa Romeo E-SUV sarà un modello pensato per fare bene in alcuni mercati premium molto importanti che si trovano al di fuori dei confini europei. Ci riferiamo naturalmente a Stati Uniti e Cina. Proprio gli Stati Uniti saranno un paese molto importante per questo modello.

Nelle scorse ore infatti il CEO di Alfa Romeo Imparato ha confermato che lo sviluppo di Alfa Romeo E-SUV avverrà negli Stati Uniti paese in cui il modello potrebbe regalare grosse soddisfazioni alla casa automobilistica del Biscione in termini di vendite. Questo ovviamente non significa che l’auto sarà prodotta li.

Imparato non lo esclude ma pensa sia molto più probabile che questa vettura venga realizzata in Italia in uno degli stabilimenti messi a disposizione dal gruppo Stellantis per le auto di Alfa Romeo e cioè Cassino e Pomigliano. Dunque Alfa Romeo E-SUV quando arriverà nel 2027 potrebbe benissimo uscire da uno di questi due stabilimenti. La vettura nascerà su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica. Per il resto non sappiamo molto altro a parte che è abbastanza probabile che arrivi anche una versione Quadrifoglio.

Con questo modello Alfa Romeo spera di incrementare e non poco le vendite di auto in Cina e Stati Uniti. Questo maxi SUV che si collocherà subito davanti a Stelvio nella gamma del Biscione rappresenterà una sorta di non plus ultra di quello che è il meglio di Alfa Romeo in termini di design, prestazioni, tecnologia, stile e lusso. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente sarà svelato dalla casa automobilistica milanese.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Gardena: un render ipotizza il design del futuro E-SUV della casa automobilistica del Biscione