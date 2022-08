Abarth Fastback: c’è chi lo immagina così [Render]

Fiat Fastback è stata svelata con le prime due foto ufficiali meno di 24 ore fa. Il modello di Fiat però ha ancora molto da svelare e uno dei modi in cui dovrebbe farsi conoscere nel mercato interno sarà come modello per Abarth, la divisione sportiva della Fiat. In tanti si domandano come potrebbe apparire il nuovo Abarth Fastback. In questo render di Kleber Silva compare il Fiat SUV coupé con il già noto stile estetico della casa automobilistica dello scorpione.

Abarth Fastback: un render ipotizza la versione dello scorpione

Già molto vicina a un’Abarth nel suo stile, la Fastback in questa proiezione mostra un frontale con spoiler dotato di un rosso acceso, oltre al logo dello scorpione che domina la calandra. Crediamo che questo dettaglio sarà un po’ più piccolo nella griglia di cui sopra, che potrebbe anche guadagnare un altro stile, ma l’immagine dà già un’idea di come potrebbe essere la futura Abarth Fastback.

I cerchi in lega leggera con design Abarth attirano l’attenzione, così come le pinze dei freni rosse, ricordando che Abarth Fastback dovrebbe avere le quattro ruote a disco. Sul cofano, una striscia nera rafforza lo stile della vettura sportiva, che sfrutterà l’originale tetto nero della Fiat Fastback. Gli specchietti rosso acceso dovrebbero mettere in risalto maggiormente il modello, così come il logo Abarth sui lati, ma non più delle tradizionali strisce rosse con il nome del brand.

Al posteriore, la sporgenza presenta il logo Abarth sul cofano del bagagliaio, ma potremmo aggiungere un deflettore nero leggermente pronunciato, oltre a due terminali di scarico cromati, integrati nel nuovo paraurti.

All’interno del futuro Abarth Fastback dovrebbero apparire un volante a fondo piatto con il logo Abarth, oltre a sedili sportivi con il nome Abarth ricamato, pedaliera sportiva, leva personalizzata, finiture interne oscurate e quadro digitale configurato.

Con un motore 1.3 Turbo fino a 185 cavalli e 27,5 kgfm, la Fastback Abarth avrà una speciale taratura di sospensioni, sterzo e freni, che renderà il crossover stile coupé più incollato all’asfalto.

Ricordiamo che Abarth Fastback dovrebbe debuttare nel corso del 2023. Sarà il secondo modello prodotto in Brasile dalla casa automobilistica dello scorpione dopo Abarth Pulse il cui debutto è previsto entro la fine del 2022. Vedremo a proposito di questo modello quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.

