Italian F4 Championship: a Vallelunga correranno 37 monoposto con motore Abarth

Saranno ben 37 le vetture che scenderanno in pista sull’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga nel quarto round stagionale dell’Italian F4 Championship certified by FIA. La serie italiana si conferma punto di riferimento a livello internazionale nella sua nona stagione e le Tatuus F4 T-421 di nuova generazione, motorizzate con il propulsore T-Jet da 1.4 litri di Abarth da 180 CV, aumentano di gara in gara.

Alla vigilia del quarto round è Rafael Camara di Prema Racing a comandare in classifica con soli tre punti di vantaggio sul suo compagno di team Andrea Kimi Antonelli di Prema Racing. I due, in vetta alla classifica anche nell’ADAC Formel 4, proveranno ad allargare il gap rispetto ai diretti inseguitori per giocarsi il titolo nella seconda parte di stagione che si chiuderà al Mugello il 23 ottobre, dopo aver affrontato i round di Red Bull Ring (9-11 settembre) e Monza (7-9 ottobre).

Italian F4 Championship: il quarto round della stagione 2022 si tiene a Vallelunga

Alex Dunne di US Racing, leader della British F4, cercherà, invece di ricucire lo strappo con i primi dopo le buone prestazioni di Spa-Francorchamps. A seguire l’irlandese è un’altra coppia Prema Racing con James Wharton di Prema Racing e Charlie Wurz di Prema Racing che chiudono la top 5 della classifica generale.

Diversi nomi nuovi per il quarto round con Adam Fitzgerald di R-ace Gp che farà il suo esordio nella serie tricolore e il brasiliano Nelson Neto di Cram Motorsport che dopo aver corso la prima gara della serie brasiliana, scenderà in pista anche in Italia.

Il quarto round dell’Italian F4 Championship certified by FIA ha preso il via ieri con i test collettivi che hanno visto i piloti in pista per ben otto ore con due sessioni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Oggi, al via due turni di prove libere alle 11:45 e alle 16:45.

Sabato le prove ufficiali scatteranno alle 10:30, seguite da gara 1 alle 15:10. Domenica le due gare che chiuderanno il weekend di Vallelunga alle 9:30 e alle 14:00. Tutte le gare della serie italiana saranno trasmesse sui canali Facebook e YouTube della serie e su ACI Sport TV.