Maserati GranTurismo Folgore: immortalata in un video al Nurburgring

Continuano i test di pre-produzione della Maserati GranTurismo Folgore completamente elettrica, con un prototipo della “prima auto sportiva di lusso elettrica al mondo” recentemente avvistato al Nürburgring. Questa non è la prima volta che abbiamo un assaggio della versione elettrica della vettura di Maserati, anche se possiamo finalmente vedere un video di prova in Germania.

Già in questa primissima fase possiamo intravedere la forma del veicolo, che può essere sicuramente definita come ben riuscita, ma non inaspettata. Dovrebbero infatti esserci cambiamenti visivi minimi tra il modello a combustione interna e l’EV, ed è probabile che una GranTurismo alimentata a benzina venga introdotta prima della fine dell’anno. Avremo un’anteprima migliore della prossima versione Folgore una volta che arriverà.

Questo è chiaramente un prototipo alimentato a batteria. La conferma è visibile nella parte posteriore, dove non ci sono tubi di scarico, e una piccola targhetta gialla accanto alla targa rivela che sotto la sua pelle c’è una batteria ad alto voltaggio. L’auto di prova è bassa rispetto al suolo e il rollio della carrozzeria è minimo in curva. La potenza frenante è fornita da enormi pinze dei freni rosse.

All’inizio di quest’anno Maserati ha già lanciato la GranTurismo Folgore, lasciando ben poco all’immaginazione. Il nuovo modello, sia in versione benzina che elettrica, non si discosta molto dal suo predecessore, che è stato interrotto nel 2019. Sarebbe troppo presto per giudicare, ma ci aspettiamo che il design segua un percorso evolutivo piuttosto che rivoluzionario.

D’altra parte, ci aspettiamo grandi novità sotto il cofano. O almeno questo è ciò che Maserati promette per la coupé, che verrà realizzata su una nuova piattaforma. La versione elettrica sarà alimentata da tre motori elettrici e, nella configurazione più potente, saranno erogati oltre 1.200 cavalli su tutte e quattro le ruote.

