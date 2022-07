Maserati MC20 GT2: svelata la vettura per il Campionato Fanatec GT2 European Series

Maserati ha compiuto un altro passo importante nella strategia motorsport con la MC20, pensata sin dalle prime fasi di sviluppo per riportare il Tridente in pista nelle competizioni a ruote coperte. Infatti, la vettura sarà protagonista del Campionato Fanatec GT2 European Series a partire dal 2023 sotto forma di Maserati MC20 GT2.

Questa vettura deriva dalla versione stradale, da cui eredita i contenuti best-in-class come l’innovativo motore Nettuno con la nuova tecnologia Maserati Twin Combustion (MTC), la geometria delle sospensioni con la soluzione a doppio braccio oscillante dotata di asse di sterzo semi-virtuale e la monoscocca in carbonio.

Maserati MC20 GT2: ecco la versione da corsa della MC20 per il campionato GT

Il ritorno dello storico marchio modenese in pista nelle competizioni GT rappresenta l’ideale legame tra la nuova Era del brand e le vittorie ottenute dalla plurivittoriosa MC12 nei campionati FIA GT dal 2004 al 2010.

Per sottolineare il legame che c’è tra la MC12 e la MC20, in occasione della 24 Ore di Spa (dove la Maserati Corse 12 vinse per tre volte nel 2005, 2006 e 2008), Maserati inaugura la nuova era di Maserati Corse con un’esperienza dedicata alle gloriose tappe della sua storia sportiva.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato che l’intero team è spinto dalla passione, sia in strada che in pista. Maserati vanta una lunga storia d’eccellenza a livello mondiale nelle competizioni automobilistiche e sono estremamente orgogliosi di gareggiare con la nuova Maserati MC20 GT2.

Le corse sono sempre state l’habitat naturale del Tridente e ora, sia nel Campionato Fanatec GT2 che nel Campionato di Formula E, il brand di Stellantis riparte dalle sue radici per costruire il suo futuro.

Jean-Marc Finot, senior vicepresidente di Stellantis Motorsport, ha affermato che, con la MC20 GT2, Maserati Corse offre il perfetto punto di congiunzione tra il programma Formula E e le vetture da strada. Questo nuovo passo è un’ulteriore conferma dell’heritage di Maserati e della credibilità del marchio nel motorsport.

È stata disegnata dal Centro Stile Maserati a Modena

Entrando più nello specifico, la vettura si presenta sotto forma di una monoposto non omologata per uso stradale. È stata disegnata dal Centro Stile Maserati e presenta un corpo con lunghezza di 2020 mm e un’altezza di 1220 mm. È dotata di un serbatoio del carburante da 120 litri omologato FIA FT3 e un estintore secondo specifiche FIA.

Come anticipato qualche riga fa, sotto il cofano è presente il nuovo motore V6 biturbo Nettuno di 90° da 3 litri con una potenza erogata definita tramite BOP (quello della vettura stradale propone 630 CV e 730 Nm).

Accanto è presente la tecnologia Maserati Twin Combustion (MTC) Twin Spark con doppio controllo combustione TJI e carter secco. Accanto al powertrain c’è un cambio sequenziale racing a 6 rapporti 2WD con palette al volante, una frizione racing e un differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato.

A livello estetico, la Maserati MC20 GT2 dispone di un body kit da racing, un’aerodinamica ad alte prestazioni, un alettone posteriore multi-regolabile, un alto carico aerodinamico, dei fari anteriori con tecnologia LED, una luce antipioggia approvata FIA e dei finestrini anteriori e laterali in lexan.

Vanta un telaio in fibra di carbonio

Il telaio è costituito da una monoscocca ultraleggera in fibra di carbonio, una roll cage omologato FIA e 3/4 martinetti pneumatici a bordo. L’impianto frenante è costituito da pinze racing e freni racing ventilati e un raffreddamento freni dimensionato su misura. Lateralmente spiccano dei cerchi in alluminio forgiati da 18” realizzati su misura con sistema di bloccaggio centrale e abbinati a pneumatici slick.

La configurazione delle sospensioni prevede un doppio braccio oscillante con asse sterzante semi-virtuale, degli ammortizzatori regolabili da racing e delle barre antirollio anteriori e posteriori regolabili.

Infine, l’abitacolo della Maserati MC20 GT2 è costituito da pedaliera da corsa regolabile, piantone dello sterzo regolabile, cintura di sicurezza racing a sei punti, volante multifunzione in fibra di carbonio, display telecamera posteriore opzionale, telecamera di bordo per registrare video opzionale, cruscotto e sistema di acquisizione dati, display ottimizzazione prestazioni di guida opzionale, climatizzatore, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici opzionale, ABS racing regolabile e controllo della trazione.