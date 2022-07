Alfa Romeo: ecco come cambierà la sua gamma in base alle ultime novità

La gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni cambierà radicalmente. Dopo il debutto del SUV di segmento C Tonale sbarcato in concessionaria a giugno, il 2023 dovrebbe essere l’anno in cui conosceremo finalmente le nuove versioni di Giulia e Stelvio che subiranno un lievissimo restyling. Le recenti foto spia hanno mostrato alcune novità per queste due auto che riceveranno luci a led, lievi ritocchi alla zona anteriore e qualche novità nel loro abitacolo come ad esempio il quadro strumenti digitale.

Ecco come dovrebbe cambiare la gamma di Alfa Romeo alla luce delle ultime novità trapelate

Sempre nel 2023, in base alle ultime indiscrezioni trapelate dal Regno Unito, potremmo assistere al debutto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratterebbe di una vettura in edizione limitata con motore V6 Turbo che forse però sarà svelata solo in versione concept car per poi arrivare sul mercato nel 2025.

Il 2024 invece sarà l’anno di Alfa Romeo Brennero. Il SUV compatto che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP e che sarà la prima auto completamente elettrica della casa automobilistica del Biscione, dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2024. Questa auto è particolarmente attesa in quanto dovrebbe diventare in breve tempo il modello più venduto in assoluto tra quelli presenti nella gamma dello storico marchio milanese.

Il 2025 dovrebbe invece essere l’anno della nuova Alfa Romeo Giulia. A proposito della futura generazione di questo modello vi sono ancora molti dubbi. C’è infatti chi pensa che l’auto si trasformerà diventando una sorta di berlina rialzata fastback in stile Citroen C5 X e chi invece pensa che avrà una doppia anima con una versione sportiness diretta erede del modello attuale e una Wagon. Qualcuno però ipotizza che la versione sportiva erede della Giulia attuale possa cambiare nome e chiamarsi Nuova GTV.

Il 2026 dovrebbe essere invece l’anno del nuovo Alfa Romeo Stelvio. anche il SUV come la berlina Giulia riceverà una nuova generazione a 10 anni dal debutto dell’attuale versione. Al momento di come sarà questa auto si sa ben poco. L’unica certezza è che al pari delle altre nuove auto del Biscione arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

Infine nel 2027 Alfa Romeo farà debuttare un altro modello che dovrebbe diventare la nuova top di gamma della casa automobilistica del Biscione. Ci riferiamo al famoso E-SUV di cui al momento non si conosce ancora il nome che però è stato ufficialmente confermato per quell’anno dal numero uno della casa milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Questo modello dovrebbe rappresentare il non plus ultra della gamma di Alfa Romeo rappresentando il meglio del brand premium di Stellantis in termini di lusso, design, tecnologia, motori e sportività. Non avrà una versione a 7 posti puntando sulla sportività e avendo probabilmente un aspetto da SUV Coupé. Questa auto quando arriverà duellerà con rivali del calibro di Bmw X5.

Dovrebbero essere dunque questi i modelli con cui nei prossimi anni la casa automobilistica del Biscione cercherà di diventare il brand premium del gruppo Stellantis con auto adatte a fare bene in tutto il mondo dalla Cina, agli Stati Uniti, passando anche dall’Europa che rimarrà un mercato chiave per il marchio milanese.

