Nuova Alfa Romeo Giulia: la berlina guiderà la rivoluzione elettrica del Biscione

Alfa Romeo sta finalizzando il suo piano per diventare un’azienda di auto completamente elettriche entro il 2027 e la nuova Alfa Romeo Giulia guiderà questa transizione diventando una EV al 100 per cento. Si prevede che questa auto utilizzerà Stellantis STLA Large, che sarà anche alla base di altri futuri modelli del brand del Biscione.

Nuova Alfa Romeo Giulia: avrà un’autonomia di almeno 800 km e guiderà la rivoluzione del Biscione

L’attuale Giulia è stata lanciata per la prima volta nel 2016 e ha ricevuto piccole modifiche estetiche nel 2020. La berlina di Alfa Romeo è giunta ormai agli ultimi anni della sua carriera e nel 2025 dovrebbe essere sostituita da una nuova generazione.

Le basi della Giulia EV offriranno un minimo di 800 km di autonomia, con batterie di dimensioni comprese tra 101kWh e 118kWh, secondo le ultime indiscrezioni. Ciò darebbe alla Giulia elettrica una delle migliori autonomie in assoluto tra quelle delle auto elettriche presenti sul mercato. Avrà anche una capacità di ricarica rapida leader della categoria, con un’autonomia fino a 35 km aggiunte al minuto.

L’amministratore delegato dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha parlato lo scorso anno in merito al futuro della Giulia e al focus dell’azienda sull’elettrificazione. “Alfa Romeo avrà un futuro per Giulia. L’auto è assolutamente meravigliosa, quindi c’è un futuro per questo tipo di auto, ma sarà un futuro che sarà elettrificato. Probabilmente significa BEV [veicolo elettrico a batteria] completo al 100% per l’Alfa Romeo”.

Secondo Imparato, un passaggio alla piena elettrificazione per la sua berlina principale è d’obbligo poiché il marchio cerca di trasformare il suo portafoglio di modelli in completamente elettrici entro il 2027.

Nonostante il passaggio ai propulsori completamente elettrici, il capo di Alfa Romeo ha sottolineato che il marchio continuerà a dare la priorità all’approccio sportivo e incentrato sul guidatore per cui le sue auto sono diventate famose nel corso dei suoi 111 anni di storia. Questo vale anche per il suono del motore. Questo non sarà un suono artificiale, secondo Imparato.

Il francese ha precisato di non voler apportare alle vetture del Biscione caratteristiche false, che non sarebbero in linea con i suoi valori. Di conseguenza, il suo team di innovazione sta lavorando sulle sensazioni che vuole che i suoi clienti sentano, vibrazioni, feedback “probabilmente alcuni nuovi suoni e movimenti, ma niente di falso, questa è l’intenzione”.

