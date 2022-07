DS Automobiles: ecco quali auto saranno prodotte a Melfi

DS Automobiles sarà uno dei marchi che nei prossimi anni produrranno nuove auto elettriche presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. In quella fabbrica è stato di recente confermato dal gruppo Stellantis la costruzione di una nuova super linea in cui verranno realizzate quattro nuove auto elettriche del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA. Si tratterà di un’auto ciascuna per Opel e Lancia e due nuovi modelli per il brand premium francese.

Ecco quali saranno le due auto di DS Automobiles che verranno prodotte presso lo stabilimento di Melfi

La prima delle due auto di DS Automobiles che saranno prodotte a Melfi sarà un crossover di medie dimensioni di cui al momento si sa ben poco. Questo modello presenta un nome in codice D85 e a quanto pare deriverà dal concept SUV DS ASL presentato dalla casa automobilistica transalpina negli scorsi anni.

L’altro modello che i francesi produrranno a Melfi in futuro esattamente tra il 2026 e il 2027 sarà la futura generazione dell’attuale DS 7. La nuova DS 7 dunque uscirà dalla fabbrica di Melfi che dunque avrà un ruolo fondamentale all’interno del gruppo Stellantis considerando che oltre ai due modelli di DS Automobiles verranno prodotte anche la nuova Opel Manta e la nuova Lancia Aurelia crossover. La prima arriverà nel 2025 e la seconda nel 2026. A proposito dell’auto di Lancia il nome non è stato ancora confermato ufficialmente.

Probabilmente i tre crossover avranno molto in comune tra loro come si evince dalla descrizione fatta dai dirigenti delle tre case automobilistiche e come si evince dai render che hanno provato nei mesi scorsi ad ipotizzare il loro aspetto. Si parla in tutti e tre i casi di crossover fastback.

Grazie a queste auto la piena occupazione dello stabilimento di Melfi dovrebbe essere garantita nei prossimi anni. Ricordiamo che DS Automobiles è considerato uno dei tre brand premium del gruppo Stellantis insieme ad Alfa Romeo e a Lancia. La casa automobilistica francese sarà una delle prime ad elettrificare completamente la sua gamma tra le case che fanno parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Ti potrebbe interessare: DS Automobiles: António Félix da Costa vince l’E-Prix di New York