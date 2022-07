DS Automobiles: António Félix da Costa vince l’E-Prix di New York

La seconda gara dell’E-Prix di New York City, 12° round della stagione 8 dell’ABB FIA Formula E World Championship, è iniziata ieri pomeriggio con la Statua della Libertà che osservava i due piloti di DS Techeetah.

La giornata è iniziata con le terze prove libere del weekend, seguite dalla sessione di qualifiche. Durante questa sessione, António Félix da Costa ha lottato fino alla fine e ha concluso in seconda posizione. Tuttavia, a seguito di una penalità inflitta al poleman originale, da Costa è stato promosso alla pole position, la sua seconda della stagione. Per quanto riguarda Jean-Éric Vergne, le qualifiche non sono andate come previsto e, dopo aver colpito il muro, il pilota francese si è piazzato 12° nella griglia di partenza.

DS Automobiles: l’E-Prix di New York vinto da António Félix da Costa

Alle 13:00 (ora locale) il pilota portoghese e la sua DS E-Tense FE21 sono partiti in testa per correre per le strade di NY. António Félix da Costa ha dovuto lottare duramente per mantenere la sua posizione di leader affrontando una forte concorrenza. Dopo 45 minuti di gara, ha tagliato per primo il traguardo, regalando a DS Techeetah la sua prima vittoria stagionale e 25 punti per la classifica del campionato.

Vergne, scattato dalla 12° posizione in griglia e dopo la partenza, è riuscito a risalire fino alla 10° posizione e in zona punti. Ma a meno di due minuti dal cronometro, la DS E-Tense FE21 del pilota francese è rimasta coinvolta in un incidente e ha ricevuto troppi danni per potere finire la gara.

DS Techeetah è ora terza in campionato con 228 punti, ex aequo con la seconda squadra. Dal lato piloti, Jean-Eric Vergne è quarto° con 128 punti mentre António Félix da Costa sesto con 100 punti.

I prossimi due round della Stagione 8 dell’ABB FIA Formula E World Championship si svolgeranno a Londra il 30 e 31 luglio.

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance e Team Principal di DS Techeetah, ha detto di essere davvero orgoglioso delle performance conquistate dal suo team ieri. Grazie alla grande vittoria di da Costa, hanno finalmente concretizzato la performance avuta da inizio stagione. JEV non è stato fortunato e Chevaucher crede che tornerà più forte a Londra dove potranno salire sul gradino più alto anche con lui.

Mark Preston, CEO di Techeetah, ha dichiarato che è stata una giornata fantastica dopo un inizio difficile per il weekend dell’E-Prix di New York con António Félix da Costa in testa alla gara dall’inizio alla fine dopo essere partito dalla pole.

È stata una gara avvincente, tante battaglie con i protagonisti del campionato con da Costa che ora sale al sesto posto nel campionato piloti per raggiungere il titolo. È stata una giornata sfortunata per JEV dove è arrivato 10° dopo una difficile sessione di qualifiche, ma con altre quattro gare in campionato, il team continuerà a lottare duramente con le monoposto motorizzate Mercedes.

António Félix da Costa ha affermato che è stato un anno divertente per lui. Ha avuto momenti difficili ed è riuscito a riprendersi. È impegnato ogni fine settimana a fare ciò che ama e ora sta guidando nel FIA World Endurance Championship, vincendo lì e ora qui. Si sta solo godendo l’onda. Vedere le facce felici nella sua squadra non ha prezzo. Vincere l’E-Prix di New York è semplicemente una sensazione incredibile, passare dalle luci alla bandiera a scacchi è fantastico.

Jean-Éric Vergne ha detto che è stata ancora una gara difficile. La partenza non è stata proprio buona perché era all’interno; quindi, ha perso alcune posizioni nel traffico. Dopo che la prima parte di gara è stata buona, ha lottato fino al 10° posto fino a quando è stato colpito ed è finito contro il muro. Ieri non ha potuto segnare punti. La stagione però non è finita in quanto ci sono ancora quattro gare da disputare.