Jeep: le vendite crescono del 6,7% in Germania

Il marchio Jeep continua ad avere successo nel mercato europeo, incluso il mercato auto della Germania. Nella prima metà dell’anno sono state 7.452 le nuove immatricolazioni di veicoli della casa americana presso la Federal Motor Transport Authority (KBA). Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite del brand sono aumentate del 6,7 per cento, ovvero 468 nuove immatricolazioni. Il marchio di Stellantis ha prevalso in un contesto di mercato estremamente difficile a fronte di una tendenza al ribasso dell’11% nelle nuove immatricolazioni.

Nel segmento dei SUV, Jeep ha raggiunto una quota di mercato del 5,3 per cento nella prima metà del 2022. Notevole è anche l’elevata percentuale di veicoli a basse emissioni (LEV) nelle nuove immatricolazioni. Mentre i LEV rappresentano il 24,8 per cento del mercato complessivo, il 57 per cento di tutti i veicoli Jeep venduti nella prima metà del 2022 erano LEV.

La casa americana ha così superato significativamente la sua quota di LEV nello stesso periodo dell’anno scorso (27 per cento). Nei segmenti di volume dei SUV piccoli e compatti, da maggio Jeep offre i suoi modelli Renegade e Compass esclusivamente con modelli elettrificati. Ciò include anche il passaggio all’offerta dell’iconico Wrangler anche in forma 4xe .

Con un totale di 3.871 immatricolazioni da gennaio a giugno, la Compass è stata la vettura più venduta del marchio Jeep in Germania. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le nuove immatricolazioni sono aumentate del 24,6 per cento.

“Il risultato semestrale molto gradevole ci motiva a realizzare ulteriori significativi guadagni con la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, che sarà disponibile presso i nostri concessionari nella seconda metà dell’anno”, ha dichiarato Luigi Saia, Head of the Jeep Brand in Germany. Insomma, sicuramente buone notizie che fanno ben sperare per il secondo semestre dell’anno.

