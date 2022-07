Jeep riconosciuto per il 20° anno consecutivo come il marchio più patriottico d’America

Jeep, che celebra oggi i suoi primi 80 anni, festeggia un altro anno come il marchio più patriottico d’America. Per il 20° anno consecutivo, il marchio Jeep è il più patriottico d’America, secondo il sondaggio Brand Keys Most Patriotic Brands. I consumatori intervistati hanno basato i risultati sui marchi che meglio incarnano il valore del patriottismo nel 2022.

Per il ventesimo anno di fila Jeep eletto marchio più patriottico d’America

“Il marchio Jeep è un classico. La sua capacità di possedere letteralmente il valore del patriottismo sembra senza tempo. Da 20 anni Brand Keys ha condotto il sondaggio Most Patriotic Brands, Jeep è stata classificata al primo posto dai consumatori”, ha affermato Robert Passikoff, presidente e fondatore di Brand Keys.

“Quel valore, il ‘patriottismo’, è la parte emotiva del processo decisionale che spiega gran parte del motivo per cui i consumatori si sono coinvolti emotivamente con il marchio. Jeep risuona un grado di fedeltà che i consumatori riconoscono, apprezzano e, soprattutto, agiscono quando prendono una decisione di acquisto. I consumatori sanno che c’è una differenza tra avvolgersi nella bandiera ed essere un marchio che la gente crede abbia effettivamente guadagnato questo diritto. Jeep se lo è guadagnato, lo possiede e ci congratuliamo con loro anche quest’anno”.

Per determinare le classifiche del 2022, Brand Keys ha intervistato più di 5.800 consumatori, di età compresa tra 16 e 65 anni, equilibrati per genere e affiliazione politica, ha valutato 1.172 marchi in 131 categorie B2C e B2B, utilizzando le misure di coinvolgimento emotivo di Brand Keys. Le valutazioni valutano la risonanza del marchio per il valore unico del patriottismo e il marchio Jeep è stato identificato come il migliore per affrontare le sfide del patriottismo di oggi.

“Il marchio Jeep è incredibilmente orgoglioso della sua eredità militare con origini che risalgono al 1941: la nascita di un iconico veicolo con capacità 4×4 che l’esercito degli Stati Uniti ha espressamente richiesto”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep North America.

“Il marchio Jeep è diventato sinonimo in tutto il mondo di avventura e libertà all’aria aperta, ed essere riconosciuto come il marchio più patriottico d’America per due decenni consecutivi è una testimonianza della nostra appassionata comunità Jeep e di tutti coloro che proteggono la nostra indipendenza”. In omaggio ai membri dell’esercito americano, il marchio Jeep offre uno speciale pacchetto Freedom in edizione limitata a tema militare per il Gladiator e il Wrangler del 2023, con spunti di design esterno e interno a tema militare. Il marchio Jeep farà una donazione di $ 250 a enti di beneficenza militari per ogni edizione Freedom venduta.

Ti potrebbe interessare: Jeep Cherokee Trackhawk vs BMW M2 vs Bentley GT vs Audi RS5: drag race | Video