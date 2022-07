Jeep B-SUV: il prototipo avvistato di nuovo [Foto spia]

Jeep B-SUV sarà la prossima grande novità che caratterizzerà la gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. A proposito di questo modello, segnaliamo che nelle scorse ore sul web sono trapelate nuove foto spia del prototipo camuffato. Queste foto sono state realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr.

Nuove foto spia del futuro Jeep B-SUV

Ancora una volta è possibile notare che il futuro Jeep B-SUV anche nella sua versione definitiva avrà le stesse linee del teaser pubblicato ad inizio marzo da Stellantis. Ciò si era già potuto notare nelle recenti foto spia che avevano mostrato il modello senza veli in un set in cui si girava probabilmente uno spot pubblicitario.

Ricordiamo che il debutto di questo modello della casa americana dovrebbe avvenire tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023, lo sbarco in concessionaria avverrà nel corso della prossima primavera. Questa sarà la prima Jeep ad avere una versione elettrica al 100 per cento. Il luogo prescelto per la produzione di Jeep B-SUV sarà lo stabilimento di Tychy in Polonia. L’auto sarà costruita su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA.

Grazie a questo modello le vendite di Jeep dovrebbero subire un aumento importante a livello globale. Questo veicolo che avrà dimensioni più compatte di Jeep Renegade si andrà infatti a collocare in un segmento di mercato che va per la maggiore in questo momento a livello globale. Ricordiamo che Jeep B-SUV dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 415 cm.

Possibile l’arrivo in gamma di una versione 4×4 per la guida fuoristrada che però dovrebbe arrivare in un secondo momento su una nuova piattaforma. L’auto nonostante le dimensioni compatte avrà tutte le caratteristiche tipiche di una Jeep. Nelle prossime settimane è probabile possano arrivare ulteriori novità a proposito di questa vettura. In particolare si potrebbe finalmente scoprire quale sarà il nome di questo modello. Al momento sembra in pole position quello di Jeep Jeepster.

