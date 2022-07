Jeep B-SUV: ecco quando potrebbe debuttare

Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore le prime foto senza veli del futuro Jeep B-SUV che è stato immortalato in strada. Il modello compatto sarà il prossimo veicolo ad arricchire la gamma di Jeep. Abbiamo potuto vedere che la versione di produzione sarà molto simile a quella vista tramite teaser a marzo nelle immagini pubblicate dalla stessa Stellantis.

Ecco quando potrebbe debuttare esattamente Jeep B-SUV

Secondo le prime informazioni, il nuovo SUV compatto arriverà sul mercato all’inizio del 2023 e sarà il primo modello elettrico della casa americana. Il suo nome non è stato ancora definito: la Casa, però, potrebbe svelarlo già nei prossimi mesi, magari al Salone dell’auto di Parigi in programma per ottobre. Potrebbe essere proprio quello l’evento in cui avverrà il debutto di Jeep B-SUV che poi in concessionaria vedremo nel corso della primavera del 2023.

Il B-Suv è sempre più premium. La nuova piccola del brand americano nascerà su una versione avanzata della piattaforma Cmp, sviluppata dall’ex gruppo PSA e pronta ad accogliere anche i propulsori elettrici: sarà caratterizzata da un design molto raffinato e maturo che la farà sembrare più grande rispetto ai suoi 4, 2 metri (circa) di lunghezza. Le forme morbide ricordano quelle del Grand Cherokeee anche i fari a LED sono decisamente diversi dagli attuali Renegade.

Le suggestioni fuoristrada ci sono, ma non saranno eccessive: troviamo gli inserti in plastica grezza e le protezioni inferiori, ma nulla che ci faccia pensare al classico “Trail Rated” di casa Jeep. Del resto restano le sette feritoie frontali, ma solo come vezzo stilistico: l’elettrico avrà infatti una calandra totalmente chiusa con cromature applicate.

Per la guida off road potrebbe nascere un modello specifico. In definitiva, Jeep B-SUV appare più “urbano” rispetto al passato e ancor più votato alla fascia premium del mercato. Si tratta di una scelta precisa che potrebbe nascondere un retroscena interessante: secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Jeep avrebbe deciso di sdoppiare il modello creando una versione più off-road con look e caratteristiche molto differenti.

Non stiamo parlando solo di un allestimento della gamma, ma di un prodotto specializzato che potrebbe avere un design molto diverso e potrebbe anche essere costruito in uno stabilimento diverso da quello di tutti gli altri modelli tra il 2023 e il 2024.

