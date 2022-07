Alfa Romeo Tonale: anche in Spagna si aprono gli ordini per il diesel

Alfa Romeo annuncia l’apertura degli ordini nel mercato spagnolo per il nuovo Alfa Romeo Tonale, icona della metamorfosi del marchio, ora disponibile in versione diesel. Un nuovo motore che va a completare il successo dell’Alfa Romeo Tonale nella sua configurazione Hybrid: sono già stati effettuati oltre 850 ordini in soli tre mesi e le prime consegne sono già in corso.

Il legame viscerale tra il marchio Alfa Romeo ei suoi fan non ha eguali nell’industria automobilistica mondiale. Tutto questo in un momento in cui il marchio sta andando sempre più forte nel mercato spagnolo: giugno ha visto una nuova crescita in termini di quota di mercato e volumi di vendita mensili. La quota accumulata a giugno è salita allo 0,3% e le vendite dei primi sei mesi sono superiori del 27% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2021.

Alfa Romeo Tonale Diesel: un nuovo motore molto importante per il mercato spagnolo

Dopo il successo commerciale riscosso dalle versioni Hybrid da 130 CV e 160 CV, il marchio ha deciso di lanciare un’Alfa Romeo Tonale con motore diesel. Il modello equipaggiato con un motore diesel da 1,6 litri che eroga 130 CV di potenza è ora disponibile online e presso tutte le concessionarie Alfa Romeo.

Dispone inoltre di una coppia massima di 320 Nm, abbinata al cambio a doppia frizione (TCT) per migliorare la dinamica e il piacere di guida, caratteristiche tipiche dell’Alfa Romeo, riducendo al contempo i consumi.

Alfa Romeo Tonale è dotata dello sterzo più diretto del segmento (13.6:1), che assicura una guida su strada sicura, confortevole e divertente e la pone ai vertici della sua categoria per agilità e dinamica di guida.

È inoltre l’unico modello della sua categoria ad essere dotato del Sistema Frenante Integrato (IBS), pinze fisse a 4 pistoncini Brembo, dischi autoventilanti all’anteriore e dischi pieni al posteriore, che contribuiscono a ottime prestazioni di frenata.

Il nuovo diesel Tonale offre di serie il Dynamic Torque Vectoring Alfa Romeo e le sospensioni con ammortizzatori con Frequency Selective Damping (FSD). L’architettura include lo schema MacPherson in entrambi gli assi, con geometrie e angoli specifici e caratteristici.

I motori diesel rimangono popolari in Spagna, soprattutto tra i clienti business. Nel mondo B2B, Alfa Romeo Tonale si posiziona come un modello innovativo in grado di supportare l’offerta Stellantis nel segmento strategico dei SUV C premium, con un grande valore aggiunto: l’appeal di un marchio storico, simbolo della nobile sportività italiana dal 1910.

Grazie al perfetto equilibrio tra emissioni, consumi e piacere di guida caratteristico di un’Alfa Romeo, il moderno ed efficiente motore diesel soddisfa le esigenze dei gestori di flotte e degli utenti che devono percorrere lunghe distanze.

