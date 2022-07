Nuova Alfa Romeo Giulietta: se tornerà l’Italia sarà ancora la sua casa

Nuova Alfa Romeo Giulietta è uno di quei modelli di cui si parla spesso ma che al momento non hanno ancora la certezza di tornare. Il modello infatti non è uno di quelli che sono stati confermati dal numero uno della casa automobilistica del Biscione Jean-Philippe Imparato. Nonostante ciò sul web e tra gli addetti ai lavori si continua a parlare spesso del possibile ritorno di questa auto.

L’Italia sarà ancora la casa della nuova Alfa Romeo Giulietta se il Biscione deciderà di portarla sul mercato

Pur non essendo sicuro che la nuova Alfa Romeo Giulietta tornerà, una cosa sembra essere abbastanza scontata e cioè che se la vettura dovesse nuovamente fare capolino nella gamma dello storico marchio milanese, la sua produzione di sicuro verrebbe affidata ad uno degli stabilimento di Stellantis in Italia.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulietta in ogni caso non tornerà prima del 2028 in quanto non fa parte di quel lotto di modelli che saranno lanciati nei prossimi 5 anni dalla casa automobilistica del Biscione. Inoltre l’auto se tornasse nascerebbe su piattaforma STLA Medium e avrebbe in gamma solo motori elettrici al 100 per cento.

Possibile inoltre la presenza in gamma della versione Quadrifoglio ad alte prestazioni. Sicuramente l’auto per differenziarsi maggiormente da Alfa Romeo Tonale arriverebbe sul mercato in versione particolarmente sportiva e con un design aggressivo. L’obiettivo sarebbe intercettare tutti i clienti che non gradiscono i SUV che in Europa sono ancora tanti.

Non è un caso che il gruppo Stellantis dispone di numerose alternative in quel segmento di mercato. Basti pensare alla nuova DS 4, alla nuova Opel Astra o alla Peugeot 308. La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe attingere da queste auto per componenti, tecnologia e gamma di motori.

Vedremo se nel 2023 a proposito del possibile ritorno di questa auto arriveranno conferme o smentite da parte di Alfa Romeo. Per il momento i fan del Biscione sperano che modelli di questo tipo possano fare ancora parte della gamma del brand premium di Stellantis anche nel prossimo futuro.

